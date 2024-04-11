美股重點新聞摘要2024年04月11日

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 08:25

今日操盤前瞻

FOMC 會議紀錄

中國、美國 3 月 PPI

美國上周失業金數據

Fed 會議紀錄：今年合適降息 考慮盡快開始放慢縮表步伐

根據周三 (10 日) 公布的 3 月 19-20 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者表達對通膨降溫速度不夠快的擔憂，但仍預估今年某些時候降息是合適的，重申需看到更明確證據支持才會降息。另外官員普遍傾向放慢縮表步伐，幅度約減少一半。閱讀全文...

Fed 傳聲筒估：火熱通膨數​​據導致 Fed 降息被推遲

素有「Fed 傳聲筒」稱號的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週三 (10 日) 撰文指出，鑑於聯準會官員對 1 月和 2 月的通膨數據反應不足，3 月再度火熱的通膨數​​據可能會導致聯準會產生「過度反應」。閱讀全文...

Meta 推出新款 AI 晶片 降低對輝達依賴

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三 (10 日) 推出新款自研晶片「Meta 訓練和推論加速器」(Meta Training and Inference Accelerator, MTIA) 幫助驅動人工智慧 (AI) 服務，在臉書和 IG 上對內容進行排名和推薦，也減少對輝達 (NVDA-US) 和其他外部公司半導體的依賴。Meta 去年曾發表第一代 MTIA 產品。閱讀全文...

瑞穗估蘋果今年 iPhone 銷量將下滑 7%