瑞穗估蘋果今年iPhone銷量將下滑7%

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 01:50

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 分析師近日發布報告，下調蘋果 2024 年 iPhone 銷量預期，預估銷量將下滑 7% 至 2.17 億部，先前的預測為下滑 6%。該行還認為，為避免供應鏈出現瓶頸，蘋果今年上半年需要將 iPhone 的產量調至比常規季節性水準更低。

分析師目前預測第一季產量為 4,600 萬部，年減 21%、季減 45%，第二季產量為 4,600 萬部，年增 18%、季增持平，上半年總產量預估為 9,200 萬部。

分析師表示：「我們認為持續的產量下滑會帶來某些短期的負面影響。」「我們預估，對蘋果及其價值鏈供應商而言，4 月至 6 月的季度將尤為艱難 (日本企業將面臨 25 財年或 3/5 財年上半年的指引風險)。」

儘管短期前景不佳，但分析師對今年下半年即將推出的 iPhone 16 及其人工智慧 (AI) 功能持樂觀態度。

分析師說：「從下半第二季起，我們看到了改善的潛力，部分受惠蘋果對 iPhone 16 及增強 AI 功能的積極預期。」「未來的關注點可能包括 iPhone 16 的功能、定價和銷售情況，以及在 SE4 和 iPhone 17 的推動下，2025 年生產和銷售恢復正成長的可能性。」