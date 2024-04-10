〈美股早盤〉美3月CPI全面攀升 澆熄市場降息預期 主要指數開低走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 21:44

美國最新公布通膨數據全面超預期成長，再次強化聯準會 (Fed) 不急著降息的猜測，給市場對 Fed 最快可能在 6 月降息的預期潑了盆冷水，美國主要指數周三 (10 日) 開低走低，美債 10 年期殖利率飆近 4.5%、美元指數升至 104.64。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 480 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數跌逾 170 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 1.1%，費城半導體指數跌近 1%。

具體來看，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.5%，不僅高於市場預期的 3.4%，也高於前值 3.2%，按月來看成長 0.4%，略高市場預期的 0.3%，但與前值持平。

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 3 月年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，雖與前值與 2 月前值 3.8% 持平，但為第三個月超預期成長，表明物價壓力持續；按月來看核心 CPI 月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，也與 2 月前值持平。

數據公布後，美股開盤前主要指數期貨全面下跌，交換利率市場顯示，今年 Fed 只會降息 50 個基點，相當於降息兩次，每次降幅為 1 碼 (25 個基點)。

消息還提振美國 10 年期公債利率短線飆升 13 個基點至 4.49%，另外美元指數也升攀升，其中美元兌日元匯率升破 152 大關，日本當局可能會採取干預行動。

嘉信理財分析師 Richard Flynn 認為，近幾個月來數據表明，要達到 Fed 的 2% 通膨目標，道路顯然是崎嶇不平。人們常說，Fed 在設定利率時走的是上電扶梯、下電梯，但在本輪周期中，他們似乎會選擇走樓梯 (意味著降息步伐緩慢)。

高盛資產管理公司分析師 Lindsay Rosner 表示，利率市場需要認真考慮利率在更長時間內走高的可能性，至少持續到今年夏季，甚至可能持續到今年年底。雖然這個數字並沒有削弱 Fed 替通膨降溫的信心，但卻蒙上了一層陰影。

截至台北時間周三（10 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 172.95 美元

兩位直接知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克將於本月訪問印度，會見印度總理莫迪，預計將宣布在該國投資和開設新工廠的計畫。莫迪辦公室和特斯拉沒有回應置評請求。馬斯克最後的印度之行議程仍可能改變。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.32%，至每股 856.28 美元

晶片製造巨頭輝達 (Nvidia) 已進入「修正區間」，其股價較歷史高點下跌 10%。該股過去兩周承受賣壓，較 3 月 25 日創下的每股 950 美元歷史最高收盤價下跌 10%。該股周二 (9 日) 收盤報 853.54 美元，當日下跌 2%；周三盤前交易下跌 1%。

西方石油公司 (OXY-US) 早盤股價上漲 0.42%，至每股 68.84 美元

西方石油公司周三表示，在部分作業關閉約 5 個月後，墨西哥灣 (GOM) 東部基地預計將在未來幾天開始生產。去年 11 月，在漏油事件發生後，應 Main Pass 石油收集系統營運商的要求，該公司暫時停止了 GOM 東部的某些業務。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 CPI 年增 3.5%，預期 3.4%，前值 3.2%

美國 3 月 CPI 月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 3 月核心 CPI 年增 3.8%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 3 月核心 CPI 月增 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

華爾街著名空頭之一、摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 的在最新報告中表示，美國股市已不再關注軟著陸與硬著陸的爭論，而是越來越覺得美國經濟根本不會著陸——即經濟持續維持高成長率。