加權指數季線乖離修正? 第二季選股方向該留意什麼個股?

鉅亨研報 2024-04-08 17:01

一、2024 年第一季大事回顧 今年降息 3 碼與 AI 產業發展定調

回顧一下 2024 年第一季的重要大事，並且來看看第二季可以採取的選股方向。在第一季的回顧當中，第一件重要的事情應該就是美國聯準會召開利率決策會議，這次會議其實沒有啟動降息動作。但鮑威爾相對比較偏向鴿派，今年的話降息還是一樣 3 碼，所以保持跟去年 12 月的原狀，一樣是降息 3 碼的情況之下，市場相對是比較偏向樂觀的。

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第二件重要的事情就是輝達的 GTC 開發者大會，這一次的 GTC 大會對於投資而言是一個非常重要的一個會議，我們可以看出來有很多的變化，尤其集中在 AI 的領域，等於是輝達奠定了在整個 GPU 市場當中的領導地位，如果把 2024 年當作是 AI 伺服器的一個環境的基礎建設，那麼基礎建設完了之後，其實就要有一些終端服務要能夠出來，等於把市場後續發展也做了一個定調，所以長期來看的話，AI 這個產業不至於會有泡沫化的疑慮。

所以從兩個重要的事件，我們就可以發現基本面與產業面並沒有出現偏空的訊息，也因此目前市場的修正往往是來自技術面，整體還是一個樂觀的環境當中。

二、量化交易數據 第一季 YTD 排行榜顯示高市值個股值得留意

我們之前的專欄文章曾經提到，輝達用業績證明人工智慧的前景充滿無限想像空間，AI 產值規模龐大且位處高速成長階段，可以利用技術面多頭排列來搶搭 AI 概念股行情，第一季剛結束同樣也可以使用『YTD 漲幅』以及『總市值大小』作為量化數據的研判依據。

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舉例來說，以 20 日均量大於 1 萬張、市值高於 100 億元為門檻，計算第一季 YTD 漲幅最大前 10 名，最終結果如表格所示，我們可以看到，表列個股在第一季都有驚人的股價漲幅，但是細部觀察如果漲幅集中在第一個月，後續可能已經是陷入整理回檔，反之如果漲幅平均分散在最後二個月，以技術面而言就是相對更加強勢，容易成為市場關注重點。高市值個股會是第二季要留意的重點，現階段季線存有 8.6% 的乖離，拉回 10 日均線或是月線測試支撐再進多單較佳。

** 以上客觀論述，不作為投資買賣建議，請自行判斷風險。

