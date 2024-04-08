玉晶光3月與Q1 營收同步改寫同期新高

光學元件廠玉晶光 ( 3406-TW ) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 3 月營收 19.6 億元與第一 季的 52.37 億元營收，都同步改寫歷史同期新高，公司認為，3 月工作天數正常，因此營收較 2 月大幅提升，另第二季雖是傳統淡季，但因為客戶仍有需求，推估應該會比去年同期 26.66 億元成長，最終實際營收狀況還是要依客戶拉貨為準。

玉晶光 2023 年第四季營收 68.27 億元，同時毛利率也回升到 40.79%，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收，日系外資日前看好玉晶光市占率成長，決定調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由 406 元調高至 472 元。