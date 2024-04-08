玉晶光3月與Q1 營收同步改寫同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 17:15
光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 3 月營收 19.6 億元與第一 季的 52.37 億元營收，都同步改寫歷史同期新高，公司認為，3 月工作天數正常，因此營收較 2 月大幅提升，另第二季雖是傳統淡季，但因為客戶仍有需求，推估應該會比去年同期 26.66 億元成長，最終實際營收狀況還是要依客戶拉貨為準。
玉晶光 2024 年 3 月營收 19.6 億元，創同期新高，月增 47.57%，年增 86.32%，累計 2024 年第一季營收 52.37 億元，季減 23.29%，年增 57.41%。
玉晶光 2023 年第四季營收 68.27 億元，同時毛利率也回升到 40.79%，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收，日系外資日前看好玉晶光市占率成長，決定調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由 406 元調高至 472 元。
玉晶光 2023 年全年營收 216.75 億元，毛利率 35.67%，年減 4.25 個百分點，稅後純益 30.73 億元，年減 6.14%，每股純益 27.25 元。
同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW)2024 年 3 月營收爲 34.51 億元，月增 1.89%，年增 4.31%；累計 2024 年首季營收 113.13 億元，季減 36.74%，年增 23.83%。
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