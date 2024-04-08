欣達環工攜手中鼎加速南桃園污水建設 中壢水資中心啟用

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 17:06

欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工攜手中鼎 (9933-TW) 工程執行「桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫」，(8) 日舉行第一期工程完工通水啟用典禮。本期工程通水啟用後，每日可處理 3 萬 9200 噸生活污水，維護老街溪及新街溪的河川水質，大幅提升民眾居住環境品質，加速建設南桃園污水處理最後一哩路。

欣達環工執行長周黎明表示，此一 BOT 案是全台第二大污水促參案，今日正式啟用後，每天可處理約 7 萬戶的生活污水。未來全期完工後，預計服務接管戶數約 20 萬戶，將大幅改善中壢地區河川水質污染問題。

此一桃園市中壢地區污水下水道系統建設計畫共分四期建設，全期完工後預計每日可處理 15 萬 6800 噸生活污水，爾後作為再生水水源，供應產業用水，有效紓解缺水壓力。

同時，中壢水資源回收中心建築設計結合地方民情及歷史，呈現桃花園樣貌，除了環教場所外，周邊規劃設置環狀綠帶公園及林蔭環狀步道，提供鄰近民眾運動及休憩的空間，打造寓教於樂的親水環境，體現水資源永續再生的核心價值。