一銀「e-First智能理財」平台推終身免費使用 截至6月底

第一金控 ( 2892-TW ) 旗下第一銀行推出的「e-First 智能理財」叫好叫座，已吸引逾 5.5 萬客戶，累計申購金額超過 28 億元，為讓更多投資人無壓理財輕鬆投資，即日起至 6 月 30 日止，推出「筆筆免費」申購優惠活動，凡於活動期間新增之投資計畫，皆享平台使用費永久 0 元優惠。

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