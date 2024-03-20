7大獎居國銀之冠 一銀蟬連16年獲信保金質獎最高榮譽 客戶專享「信保融資額度2億元」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 20:13

經濟部、金管會及中小信保基金今（20）日共同表揚「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」，第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行表現傑出，一舉拿下 7 大獎項，包含「信保金質獎 - 金融機構組」、3 座「績優授信經理人」，並連 2 年蟬聯「綠色授信推動獎」，以及獲頒「疫後振興獎 - 金融機構組」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「協處企業獎」、「送保案件催收績效優良獎」等，獲獎數量居金融機構之冠。

第一銀行表示，其中「信保金質獎 - 績優總行」已是第 16 度獲獎，「信保金質獎 - 績優授信經理人」得獎次數亦優於金融同業，顯見力挺中小企業專業形象深植人心，備受肯定。

第一銀行作為中小企業最堅強後盾，截至 2023 年底，已連續 14 年蟬聯「中小企業放款」市占第一殊榮，且全年度協助中小企業移送信保基金保證之送保承作量來到 2125 億元，續創新高且位居同業之冠；此次榮獲「信保金質獎」，信保基金對同一企業保證融資總額度將可額外增加 5000 萬元，即企業保證融資額度最高可達 2 億元，為信保基金給予第一銀行客戶的實質獎勵。

為響應政府政策，第一銀行配合經濟部推動疫後振興貸款，善用信用保證機制以力促中小企業取得營運及轉型資金，截至 2024 年 2 月底，已成功核貸逾 7000 家中小企業，以具體行動全力支持中小企業面對疫後經濟重啟的挑戰；同時，為強化企業服務，第一銀行結合大數據推出企業線上融資平台「微企 e 時貸」，無營業時間限制，僅須 3 分鐘 3 個步驟即可快速試算額度，並透過線上平台完成貸款申請，大幅提升作業效率及顧客體驗。

第一銀行連續 2 年獲信保特別獎「綠色授信推動獎」肯定，積極響應政府 2050 年淨零排放目標，接軌國際永續發展趨勢，為首屆永續金融評鑑銀行業排名前 20％之銀行業者，更創下國內首家金融業連續 5 年榮獲「國家企業環保獎」巨擘獎最高榮耀紀錄；為持續以具體行動支持企業減碳轉型，第一銀行提供多項綠色融資優惠貸款，如「永續績效連結授信專案」、「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」等，藉由提供優惠利率融資專案，引導企業重視永續發展並善盡企業社會責任，攜手邁向永續生態圈。