第一銀行聯手「遠創智慧」「宏碁智通」 粉獅幣可抵停車費及通行費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 11:10

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行開拓點數金融社群服務再下一城，與兩大停車收費業者「遠創智慧」及「宏碁智通」合作，推出「粉獅幣兌換 uTagGo 減碳車幣」及「行車平安御守」活動，利用粉獅幣折抵或信用卡自動扣繳停車費，帶給客戶更加便利的付費體驗，完成指定任務更有機會獲得停車金及粉獅幣點數，最高再享 180 天 5％停車金回饋。

遠創智慧「uTagGo APP」結合國道通行費與停車等多元行車服務，獲超過 360 萬用路人青睞，第一銀行客戶登入粉獅幣集點平台，使用粉獅幣即可兌換不同面額的「減碳車幣」，匯入 uTagGo APP，可用以折抵國道通行費、遠創智慧配合之主要縣市路邊及停車場停車費等，讓民眾享有快速、便捷一站式的繳費體驗，更能減少列印通行及停車繳費單的紙本浪費，積極打造綠色交通，實踐低碳生活。