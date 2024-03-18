第一銀行聯手「遠創智慧」「宏碁智通」 粉獅幣可抵停車費及通行費
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 11:10
第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行開拓點數金融社群服務再下一城，與兩大停車收費業者「遠創智慧」及「宏碁智通」合作，推出「粉獅幣兌換 uTagGo 減碳車幣」及「行車平安御守」活動，利用粉獅幣折抵或信用卡自動扣繳停車費，帶給客戶更加便利的付費體驗，完成指定任務更有機會獲得停車金及粉獅幣點數，最高再享 180 天 5％停車金回饋。
遠創智慧「uTagGo APP」結合國道通行費與停車等多元行車服務，獲超過 360 萬用路人青睞，第一銀行客戶登入粉獅幣集點平台，使用粉獅幣即可兌換不同面額的「減碳車幣」，匯入 uTagGo APP，可用以折抵國道通行費、遠創智慧配合之主要縣市路邊及停車場停車費等，讓民眾享有快速、便捷一站式的繳費體驗，更能減少列印通行及停車繳費單的紙本浪費，積極打造綠色交通，實踐低碳生活。
此外，第一銀行也攜手宏碁智通，凡於「停車大聲公 APP」上首次綁定第一銀行信用卡並完成扣款，可享 15 元停車金回饋，藉此鼓勵民眾利用自動扣繳方式繳納停車費，不僅省時便利亦有助於降低碳排放，而為提供民眾開車上路之保障，第一銀行提供強制險及任意險線上快速試算方案，完成投保再加碼，合計送最高 180 天 5％停車金回饋；有換車、購車資金需求的民眾也可透過活動網頁諮詢，有機會將統一超商 200 元虛擬商品卡、LINE POINTS 100 點帶回家。
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