你存款我植樹 一銀今推5.3％美元定存 限量800名 換匯另減碼優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-12 13:14

存款也能愛地球？第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行於 3 月 12 日至 3 月 29 日推出植樹節期間限定「美利地球．專樹於你」美元優利定存專案，存期 100 天、限額 1,000 美元可享優惠年利率 5.3％，限量 800 名，額滿即提前結束。本活動至「專樹優惠」網頁另加碼美元換匯優惠減碼 3.5 分，提供匯率及利率雙重優惠。

第一銀行拓展及實踐 ESG，具體行動推廣綠色理念，本次活動將依優利定存承作人數，種植相同數量之小樹苗，攜手打造低碳家園，迎接美好新生活。欲搭上這波美元優利便車的小資朋友們，千萬別錯過此次的綠色盛「匯」，投資理財之餘，也同時為家園盡一份心力，e 起環保愛地球。

活動期間至本專案活動網頁，點選「專樹優惠」指定按鈕，將引導客戶至網路銀行 / 行動銀行 APP 進行新臺幣扣款承作美元定存，即可享有活動專屬優惠，本活動另外加碼美元換匯優惠減碼 3.5 分，提供匯率及利率雙重優惠。