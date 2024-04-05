Fed巴金：經濟數據仍有進步空間 央行還有時間考慮降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 02:10

美國聯準會 (Fed) 多名官員陸續在周四 (4 日) 發表談話，其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表達支持謹慎推進貨幣政策的作法，認為有鑑於近期通膨回溫、就業市場強勁，再下調利率之前還有時間讓「烏雲」消散。

巴金表示，今年年初的通膨數據表現不佳，雖然可能是天氣或季節性問題，但也引發深思是否經濟前景已經發生轉變，或者僅僅只是一次的顛簸。

因此他認為 Fed 緩一緩是明智之舉，沒有人希望通膨再次出現，考慮到強勁的就業市場，在開始下調利率之前，有時間讓烏雲消散，通膨放緩的趨勢將持續下去並且逐漸擴大。

至於何時降息，巴金並未鬆口，也沒有表明降息速度會多快。他說，Fed 官員看同一份數據報告，都會得出不同的結論。他指出，持軟著陸樂觀看法的人是會認為經濟走強下通膨持續降溫，而悲觀的人就會擔心經濟放緩速度比預期快，或者通膨會持續下去。

巴金說，整體而言，他仍樂觀認為維持利率在限制性區間可以讓通膨回到目標水準，而且如果經濟放緩也不會像過去那樣痛苦，因為就業市場仍有彈性。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 同日表示，年初以來的通膨升溫不會改變下滑局勢，這兩個月的數據不會偏離回到 2% 通膨水準的目標。

他指出，隨著供應鏈改善，商品價格下降在替通膨降溫方面發揮作用，另外勞動力供應的成長可能會進一步緩解服務價格。他還提到，住房通膨是近期最有價值的指標，預估新租約租金會下降更快，倘若難以下降，通膨就很難回到 2% 目標。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 同日也發表談話，他認為儘管經濟一直保持彈性，就業成長依然強勁，通膨仍然過高，還沒達到需要降息的水準。

利率可能不會如 Fed 官員預期下降

目前尚不清楚今年主要物價指數的回升是通往央行 2% 目標的道路上暫時現象，還是進展停滯的跡象。Fed 上月會後發布的預測中，決策者預估今年有 3 次降息，但幅度都不大。19 位官員中，有 9 位預估僅有兩次降息甚至更少。