路透：Google母公司Alphabet擬收購線上行銷軟體公司HubSpot

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 23:30

路透周四 (4 日) 援引知情人士消息報導，Google 母公司 Alphabet 一直在與顧問討論收購線上行銷軟體公司 HubSpot 的可能性，該公司市值約為 320 億美元。

報導指出，如果 Alphabet 提出收購要約，這將是在美國總統拜登政府對該產業加強監管之際，一家大型科技公司試圖進行大規模交易的罕見例子。

而這筆潛在的交易還可能讓 Alphabet 的部分現金準備金發揮作用。截至去年 12 月底，Alphabet 的現金準備金已達到 1,109 億美元。

知情人士透露，Alphabet 最近幾天與摩根士丹利 (MS-US) 的投資銀行家會面，討論收購 HubSpot 的可能性，目前正在討論應該出價多少以及反壟斷監管機構是否會批准合併。不過 Alphabet 尚未向 HubSpot 提交收購要約，也尚不清楚是否會這麼做。

截稿前，Alphabet、HubSpot、摩根士丹利並未立即回應置評請求。

HubSpot 於 2014 年在美股掛牌，替員工通常不超過 2,000 人的公司提供銷售軟體。該公司去年營收為 22 億美元、淨損 1.763 億美元；雖然出現虧損，但投資人仍看好這家公司未來展望，該股股價在 12 個月上漲 50%。