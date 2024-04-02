美3月ISM製造業指數升至1年半新高 止住連16個月萎縮頹勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 00:00

美國 3 月製造業活動意外擴張，為 2022 年 9 月以來新高，止住連續 16 個月萎縮的態勢，原因是生產大幅反彈、需求走強，不過同時投入成本也有所攀升、製造業就業狀況依然低迷。

美國 ISM 周一 (4/1) 公布數據顯示，3 月製造業指數升至 50.3，優於市場預期的 48.5，也高於 2 月的 47.8，不僅是 2022 年 9 月以來新高，也首次突破 50 榮枯線，結束了連續 16 個月萎縮態勢，為 2000 年 8 月至 2002 年 1 月以來持續時間最久的一次。

標普全球 (S&P Global) 同日公布的 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.9，低於市場預期的 52.5，也不及初值的 52.5。

ISM 與標普全球對 3 月製造業指數調查走勢並不一致。(圖：ZeroHedge)

不過兩份調查報告的共同點是價格飆升。標普全球指出，石油和原物料成本上漲，再加上運輸費用，增加第一季末的成本負擔，另外勞動力成本上漲也是影響製造商銷售價格上漲的因素之一。

(圖：ISM)

觀察指數細項，上月生產指數報 54.6，較 2 月大幅回升成長 6.2 個點，為 2020 年以來最大增幅，同為自 2022 年 6 月以來新高；新訂單指數則在 2 月落入萎縮區間後重返擴張態勢，自 49.2 升至 51.4。另一方面，3 月製造業雇傭指數仍持續萎縮，但速度較為溫和，自 45.9 升至 47.4，連續第六個月萎縮。

3 月製造業雇傭指數仍持續萎縮，但速度較為溫和。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，上月價格指數自 2 月的 52.5 加速成長至 55.8，表明通膨壓力依然存在，為 2022 年 7 月以來新高。與此同時，3 月海外客戶訂單、未完成訂單、原物料進口指數幾乎都沒有變化。

此外，美國製造業 3 月存貨指數萎縮速度自 2 月的 45.3 放緩至 48.2，而客戶端存貨指數則從 2 月的 45.8 加速萎縮至 44.0。調查指出，3 月份客戶庫存水準下滑速度更快，指數回落到「過低」的水準，顯示客戶庫存中產品仍然短缺，有利未來新訂單的成長。

美國的採購和供應管理主管最近對製造業的前景表示樂觀，其中訂單成長趨穩顯示消費者需求和企業投資具有彈性，並表明企業在使庫存水準與銷售保持一致方面取得了進展。