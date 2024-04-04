美上周初領失業金人數升至22.1萬 創1月以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 22:10

美國勞工部周四 (4 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數升至 1 月以來新高，與近期裁員人數上升趨勢一致。

(圖：ZeroHedge)

截至 3 月 30 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.1 萬人，高於市場預期的 21.3 萬人，較修正後前值 21.2 萬人增加 2 千人，4 周移動平均值報 21.425 萬人，為 2 月以來新高。

4 周移動平均值報 21.425 萬人，為 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 3 月 23 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.1 萬人，較修正後前值 181 萬人減少 1.9 萬人，4 周移動平均值報 179.975 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管近幾個月來勞動市場一直保持彈性，但裁員人數正在上升。美國政府本周公布的數據中，2 月的失業率達到了一年來的最高水準。 Challenger, Gray & Christmas 的數據也顯示，企業宣布的裁員人數達到了一年來新高，未來幾周失業率可能上升。

美國裁員人數在第一季結束時有所增加，但仍低於去年的水準。Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁 Andy Challenger 在周四的一份報告中說：「許多公司似乎又回到了『事半功倍』的做法。」

高頻經濟 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示：「整體而言，勞動力市場依然強勁，儘管勞動力的供需正在逐漸重新平衡。我們預估進一步的調整將來自招聘的放緩，而不是裁員的激增。」