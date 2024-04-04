美國3月裁員人數創14個月新高 科技業與政府部門為大宗

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 20:20

人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (4 日) 公布的最新報告顯示，美國 3 月裁員人數月增 7% 至 90,309 人，達到去年 1 月以來新高，按年來看成長 0.7%。上月裁員人數增加主要是科技和政府部門，不過今年迄今 (第一季) 的裁員人數比去年同期減少 5%，就業市場依然強勁。

與此同時，美國政府也是上月裁員最多的部分，共裁撤 36,044 人，為 2011 年 9 月以來新高，主要是退伍軍人事務部和美國陸軍。

今年第一季，科技業在裁員方面仍領先其他行業，3 月共裁員 14,224 人，今年前 3 個月共裁員 42,442 人。今年前 3 個月，美國企業總共裁員 257,254 人，低於去年第一季的 270,416 人，這是就業市場在高利率環境中持續堅挺的另一跡象。

人力資源公司 Challenger 指出，雇主最常以削減成本和重組為裁員理由。該公司資深副總裁 Andy Challenger 說：「許多公司似乎正在回歸事半功倍的模式。雖然到今年迄今為止，科技業繼續引領所有產業，但包括能源和工業製造業在內的幾個產業今年裁員人數比去年更多。」

美國昨日 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，3 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.4 萬人，增速為 2023 年 7 月以來最快，遠超經濟學家預期的 14.8 萬人，也高於 2 月向上修正後的 15.5 萬人。數據顯示美國就業市場持續保持活力。