美3月ISM非製造業指數降至51.4 物價指數寫4年新低
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 00:30
美國 3 月服務業擴張速度連續第二個月放緩，而衡量投入成本的指標跌至 4 年新低。此外，上月供應商交貨量和新訂單也呈下滑趨勢。
具體來看，美國 3 月 ISM 非製造業指數報 51.4，低於市場預期的 52.8，也低 2 月前值 50.5。雖然該指數已一年多來保持在 50 榮枯線上，但 3 月數據普遍低於多數經濟學家預期。
標普全球 (S&P Global) 同日公布的 3 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.7，符合市場預期，但低於 2 月的 52.3，創去年 12 月以來新低；3 月綜合 PMI 終值下滑 52.1，低於市場預期與前值的 52.2，也不及 2 月的 52.5。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，3 月份商業活動進一步上升，進一步顯示美國經濟在第一季實現強勁成長。結合製造業的加速成長，最新的服務業 PMI 數據表明，今年前三個月的國內生產毛額 (GDP)GDP 折合年率約為 2%。
他說，對未來一年前景的信心也有所提升，這將有助於在第二季保持穩健成長。然而，伴隨經濟持續好轉的是新的物價上漲壓力，尤其是薪資成長推高了成本。
美國 3 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 57.4，前值 57.2
- 新訂單指數報 54.4，前值 56.1
- 僱傭指數報 48.5，前值 48.0
- 供應商交貨指數報 45.4，前值 48.9
- 存貨指數報 45.1，前值 47.1
- 物價指數報 53.4，前值 58.6
- 未完成訂單指數報 44.8，前值 50.3
- 新出口訂單指數報 52.7，前值 51.6
- 進口指數報 52.4，前值 54.3
- 庫存景氣指數報 55.7，前值 56.7
觀察指數細項，3 月物價指數報跌至 53.4，創 2020 年 3 月以來新低，這與 ISM 本周一公布的製造業數據形成鮮明對比，製造業投入成本攀升至 2022 年 7 月以來新高，透露通膨降溫步伐趨於平緩。不過這是自 2022 年 5 月以來服務業投入價格指數首次低於製造業投入成本指標。
值得注意的是，服務業價格數據可能會緩和外界對聯準會 (Fed) 在通膨降溫道路上可能停滯的擔憂。決策者在討論何時降息之際，正在密切留意經濟中占比最大的服務業發展，尋找物價壓力緩解的跡象。
凱投宏觀 (Capital Economics) 副首席北美經濟學家 Stephen Brown 在一份報告中表示：「物價指數跌至新冠疫情開始以來的新低，意味著扣除住房的核心服務通膨將回落至疫情前的正常水準。」
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，服務業受訪者指出，即便是部分物價走穩，但通膨仍是一個擔憂。由於燃料成本再次上漲，預估服務業投入成本的下降態勢不會持續下去。
其他數據方面，3 月供應商交貨指數大跌 3.5 點至 45.4，拖累整體服務業指數，也寫下 1997 年以來 ISM 數據中的新低；當月未完成訂單指數以去年 8 月以來最快速度萎縮，主因是供應鏈有改善跡象。
3 月新訂單指數自 2 月的 56.1 下滑至 54.4，創下 3 個月新低，不過仍與強勁的需求保持一致；該月商業活動生產指數報 57.4，創去年 9 月以來最強勁成長、就業指數雖略有上升，但仍處萎縮區間。
與此同時，上月服務業庫存指數跌至 45.1，為 2022 年底以來新低、庫存景氣指數連續第二個月下滑至 55.7，儘管該指標仍顯示企業認為庫存過高。
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