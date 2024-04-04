鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 22:50

知情人士說，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲 (Alan Estevez) 定於下周一 (8 日) 將在荷蘭與當地政府、艾司摩爾官員會面，討論服務合約事宜。

其中一位知情人士透露，作為討論的一部份，華府可能還會尋求將中國晶片製造工廠列入限制接收荷蘭設備的名單。

截稿前，美國商務部和艾司摩爾拒絕置評，中國駐華府大使館與荷蘭政府並未立即回應置評請求，不過荷蘭政府不排除在某些強況下拒絕向艾司摩爾發放中國設備維修許可的可能性，當局表示會逐案審查許可申請。

報導指出，這是華府說服盟友加入其進一步打擊北京生產先進晶片能力的最新舉措。去年受制裁的中國電信巨擘華為推出一款採用先進晶片的新手機，震撼全球。