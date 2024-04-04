傳美國擬向荷蘭施壓 要求限制ASML替中國晶片商提供維修服務
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 22:50
路透周四 (4 日) 援引知情人士消息報導，美國拜登政府計劃下周向荷蘭施壓，要求該國停止其最大晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 替部分中國設備提供維修服務。目前美國正在依靠盟友來阻礙中國科技產業發展。
知情人士說，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲 (Alan Estevez) 定於下周一 (8 日) 將在荷蘭與當地政府、艾司摩爾官員會面，討論服務合約事宜。
其中一位知情人士透露，作為討論的一部份，華府可能還會尋求將中國晶片製造工廠列入限制接收荷蘭設備的名單。
截稿前，美國商務部和艾司摩爾拒絕置評，中國駐華府大使館與荷蘭政府並未立即回應置評請求，不過荷蘭政府不排除在某些強況下拒絕向艾司摩爾發放中國設備維修許可的可能性，當局表示會逐案審查許可申請。
報導指出，這是華府說服盟友加入其進一步打擊北京生產先進晶片能力的最新舉措。去年受制裁的中國電信巨擘華為推出一款採用先進晶片的新手機，震撼全球。
華為 Mate 60 Pro 被視為中國技術復甦的象徵，儘管華府一直在努力削弱其生產先進半導體的能力。中國國家主席習近平本周與美國總統拜登通話時談到，不滿美國封鎖包括先近半導體在內的某些美國技術，他表示這阻礙中國的發展。
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