傳南韓有意5月下旬舉辦中日韓領袖峰會

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-05 11:34

根據日媒及韓媒報導，南韓正就 5 月主辦三國峰會，與中國和日本協調溝通，以重啟 2019 年 12 月以來因新冠疫情和政治緊張而停擺的領袖會談。

《朝鮮日報》(Chosun Ilbo)周五 (5 日) 引述一位政府消息人士說法報導，南韓希望能在 5 月下旬舉辦峰會。《共同社》(Kyodo News)稍早報導也稱，本次峰會可能於下月舉行，討論內容涉及經濟合作和地區議題。

針對上述報導，南韓總統尹錫悅辦公室重申，有關舉行峰會的討論一直都有在進行。南韓外交部表示，具體日期將在敲定後公布。

日本內閣官房長官林芳正 (Yoshimasa Hayashi) 周五向記者表示，日本政府將和中國與南韓合作舉行峰會。

數月以來，南韓不斷呼籲恢復舉行峰會，三國外交部長也在 11 月就盡快舉行峰會達成共識。