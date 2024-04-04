日本前財務官山崎達雄：若日元跌破152關卡 當局將出手干預

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 19:40

曾擔任日本財務省財務官的山崎達雄周四 (4 日) 表示，如果日元跌破多年來的區間，貶至遠低於 1 美元兌 152 日元的水準，日本當局可能會出手干預匯市。

山崎達雄接受路透採訪時表示，一但美元升穿 152 日元，該貨幣可能會加速升勢，替日本當局提供干預機會。他說：「如果當局對美元 / 日元漲勢置之不理，他們的信譽將受威脅。」

山崎達雄認為，日本當局將近期日元跌勢形容為受一些「投機行為」驅動的事實，暗示當局正在認真考慮是否介入匯市。他曾在 2003 年至 2004 年期間負責日本 35 兆日元的干預行動。

儘管日本央行 (BOJ、日銀) 上月決定結束長達 8 年的負利率政策，但日元一直處在下行趨勢。交易員將其溫和的措施解讀為，暗示下一次升息仍是一段時間之後的事情。