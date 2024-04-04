日本前財務官山崎達雄：若日元跌破152關卡 當局將出手干預
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 19:40
曾擔任日本財務省財務官的山崎達雄周四 (4 日) 表示，如果日元跌破多年來的區間，貶至遠低於 1 美元兌 152 日元的水準，日本當局可能會出手干預匯市。
山崎達雄接受路透採訪時表示，一但美元升穿 152 日元，該貨幣可能會加速升勢，替日本當局提供干預機會。他說：「如果當局對美元 / 日元漲勢置之不理，他們的信譽將受威脅。」
山崎達雄認為，日本當局將近期日元跌勢形容為受一些「投機行為」驅動的事實，暗示當局正在認真考慮是否介入匯市。他曾在 2003 年至 2004 年期間負責日本 35 兆日元的干預行動。
他說，日本政府干預市場提振日元可能不會面臨太大壓力，因為這樣做不會讓日本的出口相對於其他國家有競爭優勢。
儘管日本央行 (BOJ、日銀) 上月決定結束長達 8 年的負利率政策，但日元一直處在下行趨勢。交易員將其溫和的措施解讀為，暗示下一次升息仍是一段時間之後的事情。
隨著美元徘徊在上周周三觸及的 34 年高點 151.975 附近，市場對日本政府干預的可能性保持警惕。當時美元觸及高點時，日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 表示，當局準備採取「決定性措施」打擊投機客，這是對日元買入干預可能即將到來的最強烈暗示。
山崎達雄認為，日銀對政策前景缺乏信心，可能給投機客提供拋售日元的藉口。日銀總裁植田和男的鴿派言論恰好反映了這點。山崎達雄說，植田和男本應該更明確表示今年至少會再升息一次，以遏止看空日元的投機客。
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