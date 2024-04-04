〈美股早盤〉近期經濟數據點燃降息希望 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-04 21:40

美股主要指數周四 (4 日) 開高，因為近期經濟數據報告提振今年晚些時候鬆綁貨幣政策的展望，而投資人等待決策者有關提供降息時間的線索，以及本周五的非農就業報告。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 160 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 1%。

美國上周初領失業金人數公布後，主要指數期貨繼續走高，交易商正翹首以待聯準會 (Fed) 的一系列講話和周五 (5 日) 的就業報告。標普 500 指數合約顯示，美國股市基準指數將縮減本周的跌幅、10 年期美國公債殖利率上升兩個基點至 4.37%、美元波動。

美國上周初領失業金人數升至 1 月以來新高，增加 9,000 人至 22.1 萬人，高於經濟學家預期的 21.4 萬，與近期裁​​員人數上升的趨勢一致。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 和 Vail Hartman 表示:「由於投資人準備好迎接周五的就業報告，美國公債殖利率保持在近期高點附近。」

市場預估，3 月非農業就業人數增加約 21.5 萬人，其中包括民營和公共部門的就業機會。外媒調查中位數預估，這將是自去年 11 月以來新低，此前三個月的平均水準為 26.5 萬。

22V Research 進行的一項調查顯示，市場對周五非農就業數據的反應沒有明確的共識。在受訪的投資人中，29% 的人認為市場的反應將是「冒險」，32% 的人認為會「規避風險」，39% 的人認為市場的反應會「好壞參半 / 微不足道」。

Fed 主席鮑爾周三暗示，決策者將等待更明確的通膨下降跡象然後再降息，儘管最近的通膨數據高於預期，但並未「實質改變」整體情勢。鮑爾也重申他的預期，即「在今年某個時候」開始降息可能是合適的。

截至台北時間周四（4 日）22 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價上漲 1.26%，至每股 13.82 美元

福特汽車周四表示，將在安大略省奧克維爾組裝廠生產的新型三排電動車推出時間從 2025 年延後到 2027 年。這家美國第二大汽車製造商表示，延後生產「將使三排電動車的消費市場進一步發展，並使福特能夠採用新興的電池技術」。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.44%，至每股 170.40 美元

蘋果最近提交的一份監管文件顯示，該公司執行長庫克本周出售了 19 萬 6,410 股股票，套現逾 3,300 萬美元。這些股票在 4 月 1 日和 4 月 2 日兩天出售，根據蘋果提交的文件，庫克周一以平均每股 170.03 美元的價格出售了 99,183 股蘋果股票，第二天以平均每股 168.62 美元的價格出售了 97,062 股，並以每股 169.30 美元的價格額外賣出了 165 股。這些交易導致庫克直接持有的蘋果股票減少至 328 萬 0180 股。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.41%，至每股 169.07 美元

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 重申她對特斯拉 2,000 美元的目標價。她的方舟投資管理公司延續了在特斯拉股價低迷時加倉的策略，繼周一買入近 1,500 萬美元的股票後，周二又買入了價值逾 3,900 萬美元的股票。特斯拉目前是伍德的旗艦基金 ARKK 的第二大重倉股，持股總額達 6.77 億美元，權重為 8.93%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.1 萬，預期 21.3 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 179.1 萬，前值 181 萬

美國 3 月挑戰者裁員人數報 9.03 萬，前值 8.46 萬

華爾街分析：

瑞訊資深分析師說，Fed 可能並不急於降息，但投資人認為，如果 Fed 不想成為 11 月大選故事的一部分，就應該急於降息。她補充說，Fed 不是在夏初降息，冒著通膨在年底前進一步上升的風險，就是等到大選結束後再降息，冒著對經濟施加不必要壓力的風險。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，他預估今年只會降息一次——在大選之後。