Fed梅斯特：央行今年仍有望降息 但5月不可能

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 02:00

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (2 日) 表示，希望看到更多證據證明通膨正在降溫，然後再進行降息，不過最近數據大致符合自己對物價成長放緩的預期。梅斯特是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，但她將於今年 6 月退休。

她表示，年初以來高於預期的通膨數據在很大程度上證實通膨降溫道路崎嶇不平，不過仍朝央行的 2% 目標邁進，只是速度會比去年更慢一些。

他說：「我需要看到更多數據來強化信心，一些近一步的單月數據能更清楚瞭解通膨降溫過程是否正在停滯，或者年初的數據反映物價回歸穩定的下行道路上暫時迂迴。」

至於降息方面，梅斯特表示自己的預測和 Fed 上月貨幣政策會議後公布的經濟預測中值相似，決策者預估今年將降息 3 次，儘管幅度都不大。不過她指出，到 4 月 30 日至 5 月 1 日的貨幣政策會議，仍沒有足夠的數據來保證降息。

她透露，自己確實預估今年的通膨率將高於 Fed 官員的中位數，不過仍重申今年晚些時候會開始降息，還把聯邦基金利率預期從 2.5% 上調至 3%。

美國商務部上周五公布的 2 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數自 1 月的 0.5% 後再度成長 0.3%，創下一年來最大連續漲幅；按年來看 2 月 PCE 成長 2.8%，仍高於 Fed 的目標。

梅斯特補充說，Fed 的充分就業和物價穩定目標現在正在取得更好的平衡，如果就業市場惡化，決策者可以比預期的更早降息，如果通膨進展停滯，決策者可以把利率維持在限制性水準更長時間。