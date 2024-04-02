美銀：Fed若延後降息 日元匯率將貶至160

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 20:00

美銀 (BAC-US) 周一 (2 日) 表示，除非聯準會 (Fed) 今年降息，否則日元兌美元匯率可能跌至 160 日元。

美銀負責 10 國集團 (G10) 貨幣策略全球主管 Thanos Vamvakidis 表示，在美國開始放鬆貨幣政策之前，日本央行試圖支撐日元的任何干預都是無效的。日元匯率已觸及 30 年低點，目前正在逼近 1 美元兌 152 日元水準，許多人認為這將會迫使日本當局採取干預行動。

Vamvakidis 認為，雖然日本當局很可能進場干預，但這更像是逆風而行。不過如果 Fed 倘若如市場預期那般降息，日元將反彈至 142 水準。

上述觀點與其他策略師看法一致，他們預估日本央行的干預只能給日元提供短暫支撐。日元已跌至比日本當局在 2022 年進場干預更疲弱的程度，日本官員加大對投機行為的警告。

Vamvakidis 說：「他們從過去的經驗中非常清楚，這些干預措施不起作用，主要是在市場上製造一些謹慎和雙向風險的威脅，他們知道這一切都取決於 Fed。」

日元兌美元匯率周二守在 151.65 日元附近，上周一度跌至近 152 日元的 34 年低點。日元今年迄今貶值 7%，成為表現最差的 10 國集團貨幣之一。