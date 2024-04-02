〈美股早盤〉主要指數開低 特斯拉股價跌近6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 21:43

美股主要指數周二 (2 日) 開低，部分原因是受醫療保險公司和特斯拉股價大幅下跌影響，另外投資人也在等待美國央行官員發表談話和更多經濟數據出爐。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 400 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 250 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌逾 2%。

由於交易員認為聯準會 (Fed) 今年可能減少降息幅度，美國公債延續拋售，10 年期美債殖利率升至 4 個月高點，約 4.37%，比周一上升了 10 個基點。

美國昨日公布數據顯示，美國製造業自 2022 年 9 月以來首次擴張。這項消息迫使交易員降低了對 Fed 寬鬆政策的押注，目前預估 Fed 今年將降息不到三次。他們也認為，延後放鬆政策的可能性很大，6 月降息的可能性一度跌至 50% 以下。

如果本周五 (5 日) 公布的數據顯示，3 月美國經濟持續以健康的速度增加就業崗位，降息的押注可能會進一步降低。定於台灣時間周四 (4 日) 凌晨發表談話的 Fed 主席鮑爾也可能重申他上周發出的訊息，即官員們正在等待更多通膨得到控制的證據。

Russell Investments Ltd. 全球投資策略主管 Andrew Pease 表示:「Fed 目前處境艱難，因為如果過早放鬆貨幣政策，可能會重新刺激經濟，導致通膨反彈，但如果放鬆得不夠快，經濟放緩的幅度就會超過預期。至少，這些數據可能會說服 Fed 等到 6 月以後再降息。」

Fed 將在更長時間內維持高利率的預期讓美元兌一籃子十國集團貨幣接近六周高點。日元也持續受到關注，因日元進一步跌向 1 美元兌 152 日元的水準，許多交易商認為可能迫使日本當局出手干預。

截至台北時間周二（2 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

美國證券交易委員會揭露的文件顯示，Meta 董事長兼執行長祖克柏於 3 月 28 日出售約 3.15 萬股普通股股份，總市值約 1,546.46 萬美元。祖克柏自今年 1 月 2 日起已減持該公司 369.59 萬股股份，總價值約 17.46 億美元。

奇異公司 (GE-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

奇異公司 (GE) 周二完成分拆成三家公司，標誌著這家曾是美國商業力量象徵工業集團先驅時代的結束。這家工業巨頭的航太和能源業務將自周二起以獨立實體在紐約證券交易所開始交易；其醫療保健業務一年多前就開始在納斯達克交易。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 X%，至每股 XXX 美元

亞馬遜網路服務 (AWS) 表示，該公司已擴大其針對新創公司的免費積分計劃，以涵蓋使用主要人工智慧 (AI) 模型的成本，以提高其 AI 平台 Bedrock 的市占率。為了吸引新創客戶，亞馬遜現在允許其雲端積分涵蓋其他供應商的模型的使用，包括 Anthropic、Meta、Mistral AI 和 Cohere。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐久財訂單月增率修正值預期 1.4%，前值 1.4%

美國 2 月工廠訂單月增率預期 1.10%，前值 - 3.60%

美國 2 月 JOLTS 值位空缺數預期 881 萬，前值 886.3 萬

華爾街分析：