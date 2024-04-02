文曄完成收購Future 成為真正的全球性通路商

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-02 23:41

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (2) 日宣佈，公司與旗下茂宣取得 Future Electronics Inc. 全部股份，並在今日完成交割，較市場預期早，此次也創下台灣有史以來最大的跨國併購案，達 38 億美元；文曄看好，此次收購 Future 後，將帶動公司成為一家真正的全球性通路商。

文曄指出，未來與 Future 合作將以台北和蒙特婁的雙總部架構，打造世界級的領導電子元件通路商，為所有利害關係人創造長期且永續的價值。此次收購對文曄成功轉型為全球一流企業具有重大里程碑意義，兩個高度互補的業務模式相結合，強化文曄在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。

文曄董事長及執行長鄭文宗表示，很高興歡迎 Future Electronics 團隊加入，他們與公司有相同的熱情，致力於為合作夥伴提供世界一流的服務。Future 擁有廣泛的供應商和客戶群以及專業的管理團隊和員工，期待與世界各地的所有優秀同事一起開啟文曄科技的新篇章。

Future 總裁及執行長 Omar Baig 說，兩家公司擁有共同的文化，並都充滿創業精神，這使得我們全球的員工能夠充分發揮其所長，作為文曄的一部分，將繼續執行長期策略，如同過去 56 年來一樣，持續為供應商和客戶提供最高水準的服務。