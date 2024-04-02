營收速報 - 京城銀(2809)3月營收年增大幅成長500.73%
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 16:15
台北時間2日，2024年3月京城銀(2809-TW)營收公布為新台幣950,919,000元， 年增率大幅成長500.73%，月增率衰退-13.59%， ，最新價為53元
今年以來累積營收為2,992,095,000元，累計年增率45.55%
近5日股價上漲2.36%，相關金融保險上漲0.85%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1909 張
- 外資買賣超：+1715 張
- 投信買賣超：+340 張
- 自營商買賣超：-146 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|950,919
|500.73%
|-13.59%
|2024/2
|1,100,524
|3.88%
|17%
|2024/1
|940,652
|12.26%
|7.34%
|2023/12
|876,291
|20.2%
|-21.46%
|2023/11
|1,115,732
|-3.8%
|97.57%
|2023/10
|564,717
|7.48%
|-11.59%
京城銀(2809-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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