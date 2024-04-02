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鉅亨速報

營收速報 - 京城銀(2809)3月營收年增大幅成長500.73%

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 16:15

台北時間2日，2024年3月京城銀(2809-TW)營收公布為新台幣950,919,000元， 年增率大幅成長500.73%，月增率衰退-13.59%， ，最新價為53元

今年以來累積營收為2,992,095,000元，累計年增率45.55%

近5日股價上漲2.36%，相關金融保險上漲0.85%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1909 張
  • 外資買賣超：+1715 張
  • 投信買賣超：+340 張
  • 自營商買賣超：-146 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 950,919 500.73% -13.59%
2024/2 1,100,524 3.88% 17%
2024/1 940,652 12.26% 7.34%
2023/12 876,291 20.2% -21.46%
2023/11 1,115,732 -3.8% 97.57%
2023/10 564,717 7.48% -11.59%

京城銀(2809-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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