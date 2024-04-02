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鉅亨速報

營收速報 - 宏捷科(8086)3月營收年增大幅成長273.58%

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 15:15

台北時間2日，2024年3月宏捷科(8086-TW)營收公布為新台幣441,020,000元， 年增率大幅成長273.58%，月增率成長3.69%， 連續11個月營收月成長，最新價為150元

今年以來累積營收為1,286,220,000元，累計年增率276.44%

近5日股價下跌-5.19%，相關半導體類指數上漲0.57%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3693 張
  • 外資買賣超：-3469 張
  • 投信買賣超：-430 張
  • 自營商買賣超：+206 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 441,020 273.58% 3.69%
2024/2 425,316 305.25% 1.29%
2024/1 419,884 253.82% 8.09%
2023/12 388,459 207.35% 9.31%
2023/11 355,385 185.23% 9.06%
2023/10 325,853 164.7% 13.61%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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