瑞銀：蘋果手機2月全球銷量下滑4% 美、中市場表現疲軟

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-01 22:20

瑞銀 (UBS) 周一 (4/1) 表示，今年 2 月蘋果 iPhone 全球銷量約為 1,740 萬台，比去年同期的 1,810 萬台下滑 4%，原因是受到美國、中國市場表現疲軟影響。

瑞銀指出，美國方面由於消費者替手機升級率低，再加上三星 S24 系列的成功，導致 2 月銷量下滑 9%，市占率約為 48%，較前一年同期下降 3.5 個百分點。

與此同時，中國本土智慧手機品牌包括華為、小米 (1810-HK)、Vivo 和 Oppo 繼續在中國搶市占，導致蘋果 2 月銷量大減 16%，華為同期銷售則幾乎成長一倍。此外，蘋果 2 月在印度的銷量也年減 13%。

瑞銀分析師 David Vogt 等人表示，有鑑於美國案中國市場疲軟，如果印度市場沒有顯著成長，全球 iPhone 銷量就不太可能成長。不過，蘋果在歐洲 2 月銷量年增 24%，連續第四季實現成長。

展望未來，瑞銀預估在截至 3 月 31 日的第一季，蘋果銷售約 5,100 萬台 iPhone，低於去年同期的 5,600 萬台。

瑞銀分析師團隊還表示：「考慮到去年有約 500 萬部 iPhone 用於補充管道庫存，結合當前市場需求和管道庫存情況，我們認為本季度 5,100 萬部的銷量預測是合理的。」

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一早盤股價下跌 0.75%，每股暫報 170.19 美元。瑞銀分析師給予該股「中性」(Neutral) 評等，目標價為每股 190 美元。