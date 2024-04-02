川普媒體公司去年淨損5,820萬美元 股價一度崩逾25%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 01:51

美國前總統川普創立的社群媒體平台 Truth social 母公司川普媒體科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 周一 (4/1) 盤中股價一度暴跌逾 25%，此前該公司提交給當局的文件顯示去年淨損 5,820 萬美元，引發投資人對其持續經營與債務償還能力的質疑。

根據 TMTG 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 8-K 文件，截至 2023 年 12 月，該公司淨損 5,820 萬美元，而前一年同期則為獲利 5,050 萬美元；去年全年營收為 413 萬美元，高於 2022 年的 147 萬美元。

根據文件，TMTG 大部分的虧損似乎來自 3,940 萬美元的利息支出。文件還提到，去年虧損的情況可能會維持一段時間，在可見的未來仍會有營運虧損。

值得注意的是，文件還披露在編製 2023 年前三季的上一份財報時發現財務報告內部控制方面的重大缺陷，而且這些已確定的缺陷仍存在。截稿前，該公司發言人並未對此回應置評請求。

截稿前，TMTG(DJT-US) 周一盤中股價下跌 23.81%，每股暫報 47.21 美元，較稍早的逾 25% 跌幅稍微收窄。雖然 TMTG 公布大幅虧損、股價暴跌，但市值仍逾 68 億美元。

分析人士指出，該公司的高估值部分是由於川普的政治支持者購買股票，他們熱衷於擁有與共和黨推定總統候選人密切相關公司的一部分。

然而，這種熱情為公司帶來了獨特的風險。SEC 文件顯示，TMTG 可能會面臨比其他社群媒體公司更大的風險，因為投資人聚焦在美國前總統川普的參與。

川普擁有 TMTG57.3% 的股份，價值超過 40 億美元，而《富比士》(Forbes) 雜誌上周指出，這些股份將占川普淨資產的一半以上。