〈美股早盤〉通膨降溫增添提早降息希望 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-01 21:46

美股主要指數周一 (4/1) 開盤漲跌互現，美債殖利率上漲抑制漲幅，美國上周最新數據顯示通膨正在放緩，提振投資人對美國央行可能提前降息的希望。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2%。

美股周一開盤前，主要指數期貨走揚，金價飆升至歷史高點。美國上周最新公布通膨數據增速放緩，強化投資人對聯準會 (Fed) 今年將降息的希望。

Fed 青睞的通膨指標上月有所降溫，再加上家庭支出反彈，顯示推動股市今年創下歷史新高的看漲說法仍未改變。Fed 主席鮑爾上周五重申央行不急著降息，因為決策者正在等待更多證據表明通膨得到控制。

德銀首席美國經濟學家 Matthew Luzzetti 表示：「Fed 目前高度依賴經濟數據數據。在我們得到確認或對數據的不同看法之前，很難從 Fed 政策的角度準確衡量最終結果。」

高盛分析師 Nicholas Snowdon 和 Lavinia Forcellese 在報告中指出，到年底，銅將漲至每噸 10,000 美元，鋁將漲至每噸 2,600 美元，黃金料為每盎司 2,300 美元：銅將在第二季出現 25 萬噸供應缺口，2024 年下半年銅將出現 45 萬噸供應缺口，到年底銅將漲至每噸 10,000 美元。

其他消息方面，日本股市下跌，先前報告顯示，日本大型製造商的信心略為減弱。中國股市上漲，製造業活動反彈提振投資人對經濟復甦可能開始獲得動力的希望，基準的滬深 300 指數上漲 1.6%，領漲亞洲股市。

瑞穗銀行駐新加坡的亞洲 (不包括日本) 首席經濟學家 Vishnu Varathan 表示：「對中國的樂觀情緒是真實的。」

截至台北時間周一（1 日）22 時許：

焦點個股：

優比速 (UPS-US) 早盤股價下跌 0.65%，至每股 147.66 美元

優比速 (UPS) 周一 (4/1 日) 表示，將成為美國郵政管理局 (USPS) 主要航空貨運供應商，競爭對手聯邦快遞在優比速和 USPS 達成更好的新合約後退出。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 175.65 美元

隨電動車需求下滑和利率居高不下對銷量造成的影響，特斯拉恐怕迎來一個令人沮喪的里程碑。今年第一季已接近尾聲，分析師迅速迅速下調對該公司本周的交車數量預期，甚至部分分析師已準備好其自新冠疫情初期以來的首次銷量下滑。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 1.65%，至每股 427.65 美元

美國科技巨頭微軟周一表示，將在全球單獨銷售聊天和視訊應用程式 Teams，與 Office 產品分開銷售。該公司 6 個月前在歐洲將這兩種產品分拆，以避免可能面臨的歐盟反壟斷罰款。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值預期 52.5，前值 52.2

美國 3 月 ISM 製造業指數預期 48.5，前值 47.8

美國 2 月建築開支月增率預期 0.7%，前值 - 0.2%

華爾街分析：