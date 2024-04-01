需求下滑、高利率衝擊 特斯拉今年Q1銷量堪憂

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-01 19:45

華爾街分析師平均估算，特斯拉在今年第一季交付 453,964 輛電動車，比該公司去年第四季創紀錄的成績下滑 6% 以上，第四季往往是一年中銷售最好的時期。關鍵是這次交車量能否超過 2023 年第一季的 422,875 輛，避免自 2020 年第二季以來的首次同期銷量衰退。

特斯拉老闆馬斯克在 3 月最後一周也沒有起到多大幫助作用，他呼籲北美客戶進行短程駕駛，測試先前涉誤導的自動駕駛功能，他表示這會造成銷售進度。

此外，該公司祭出為期一個月免費試用 Autopilot 自動駕駛服務功能、1,000 美元的臨時折扣以及免費充電措施，還加大在 Google 和社群媒體平台 X(前推特) 的廣告投放力道，然後成效似乎甚微。

馬斯克曾在今年 1 月警告投資人，特斯拉處在兩個主要成長浪潮之間，第一次是由 Model 3 和 Model Y 推動，下一次預估是明年晚些時候生產更便宜的新一代電動車。

然而隨著新一代汽車問世，一些分析師擔心今年「顯著降低」成長率的預期，實際上可能表現為第一季完全沒有成長。

德銀分析師 Emmanuel Rosner 上月短短兩周時間內兩度下調其對特斯拉的交車預期，他目前預估，特斯拉第一季汽車銷售量約為 41.4 萬輛，年減約 2%。

他在 3 月 28 日的報告中寫道：「我們認為，交車數量和營收擔憂可能會進一步打擊投資人情緒，還會給股價帶來龐大壓力。特斯拉股價今年以來已下跌 29%，是標普 500 指數中表現最差的。」

不只如此，特斯拉本季還遇到幾次挫折，包括柏林廠以外的工廠多次關閉、改變在加州廠生產升級版的 Model 3，這通常會降低產量。

中國方面，特斯拉也在苦苦追趕比亞迪 (1211-HK)，後者去年年底成為全球最暢銷的電動車製造商。有知情人士透露，特斯拉上月指示上海廠的員工每周工作 5 天而非通常的 6 天，以降低產量。