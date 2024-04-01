UPS取代聯邦快遞 成美國郵政主要航空貨運供應商

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-01 20:10

優比速 (UPS) 周一 (4/1 日) 表示，將成為美國郵政管理局 (USPS) 主要航空貨運供應商，競爭對手聯邦快遞在優比速和 USPS 達成更好的新合約後退出。

截稿前，優比速 (UPS-US) 周一盤前股價上漲 2.00%，每股暫報 150.60 美元，而聯邦快遞 (FDX-US) 股價下跌 2.15%，每股暫報 283.50 美元。優比速與 USPS 的新合約將在舊合約過渡期後生效，但該公司並未具體公開細節。

對此，優比速表示 USPS 的合約意義重大。過去 USPS 是聯邦航空快遞業務的最大客戶，聯邦快遞曾表示，如果現有合約 (將於 9 月 29 日到期) 的條款沒有改善，就打算退出 22 年來的合作關係。

聯邦快遞同日表示，雙方未能就延長合約的互利條款達成協議，不再續約合作。該公司一直在努力控制開支，以應對貨運需求下滑和成本結構膨脹的局面。

有分析指出，倘若聯邦快遞結束與 USPS 的國內合約失效，可能每年損失 20 億美元的業務收入，這些業務替該公司有了數百個工作機會。另一方面，這筆損失也可能促使聯邦快遞削減其航空運載力，中期來看可能受惠。