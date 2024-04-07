錢進東協 貿易額10年內將增長1.2兆美元 台灣為第8大投資國

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-07 10:30

全球供應鏈出現「中國 + 1」的轉型布局，資金流向亞太國家，BCG 波士頓顧問公司預測，未來十年東協貿易額將增長 1.2 兆美元，據 PwC 統計：新加坡、越南胡志明、泰國曼谷三個東協國家，名列投資者最看好的前十大城市。2023 年年底聯合國統計東協外資直接投資，台灣已成為第８大投資國。

根據 PwC《2024 年亞太地區房地產趨勢調查報告》，儘管全球不動產市場因高利率持續低迷，但投資人對亞太地區整體信心仍然樂觀，普遍將亞太地區視為安全的避風港，其中新加坡、越南胡志明、泰國曼谷三個東協國家，名列投資者最看好的前十大城市。另外值得注意的是，近三年來，泰國曼谷名次躍升六名，馬來西亞吉隆坡更躍升九位超越台北。

東協的發展機遇主要受惠於中美貿易戰使全球產業分工改變，供應鏈出現「中國 + 1」的多元化布局，以降低對中國大陸製造業的依賴。根據 BCG 波士頓顧問公司預測，未來十年東協貿易額將增長 1.2 兆美元，其中東協與中國大陸之間的貿易額預估將成長 6,160 億美元。台經院連續 20 年調查企業最想投資地點，2024 年東南亞也首度超越中國大陸，成為台灣製造業者最想投資的海外據點。

因應 2016 年以來台灣政府新南向政策，鴻海 (2317-TW) 及台灣電子五哥等大廠皆已布局東南亞，加上近年全球供應鏈移轉浪潮，許多台商持續加大投資擴廠，根據 2023 年年底聯合國貿易和發展會議統計 2022 年東協外資直接投資，台灣已成為第８大投資國。經濟部最新公告亦顯示，2023 年 1 月至 12 月台灣政府核准對新南向國家投資件數較 2022 年增加 37.87%，投資金額增加 5.15%，主要投資國家包含新加坡、越南及泰國。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，2024 年第一季和碩 (4938-TW) 決議投資 3.87 億成立馬來西亞子公司，並在當地建立消費性電子新產線，日月光 (3711-TW) 亦公告將斥資 4.64 億購買馬來西亞檳城土地擴充封測廠產能，加上近期有台商陸續自中國大陸撤出、前進東協，PwC Taiwan 因應客戶南向需求，提供一站式服務，提供客戶於東協設廠及設立公司等相關稅務服務，2023 年亦成功協助多家台商於泰國及越南等地租賃及購置工業不動產。