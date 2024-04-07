〈熱門股〉富邦媒股價築底持穩 看今年電商市況漸入佳境

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-07 08:10

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今年以來股價持續偏弱整理，不過，近 2 周已見築底之勢，並未再跌破前一周創下的低點，富邦媒總經理谷元宏表示，國內電商滲透率仍低，看今年電商市場將越來越好。

谷元宏說，目前我國電商滲透率僅 12%，隨著韓國酷澎加入競爭，又有統一集團入主 Yahoo 台灣電商業務，顯示「大家都認同電商是趨勢」。

谷元宏說，於南台灣最大的南區儲配運輸物流中心預計於第二季完工、第三季試營運，而中部地區的中區物流中心則於 2023 年第四季動土，預計 2027 年稼動。

富邦媒除了在北中南全力建置大型物流中心，今年起也開始拓展較過往衛星倉更小的衛星站，藉此讓物流網更綿密，車隊的配送區域縮小即可加快配送速度，全力升級物流的最後一哩路。

而展望今年，富邦媒打造全新「mo 店 +」營運模式，採邀約制，協助優質廠商打造直營品牌線上店。