PwC：4成台灣企業領袖認為地緣政治存在威脅 全球布局轉為區域

資誠聯合會計師事務所 (Pwc) 於日前發布的 2024 全球企業領袖調查顯示，地緣政治衝突仍是全球（18%）、亞太（18%）及臺灣（39%）企業領袖的主要威脅之一，在地緣政治局勢下，許多企業已將全球供應鏈轉為區域供應鏈；同時有全球（45%）、亞太（63%）與高達約 8 成的臺灣企業領袖均認為企業迫切需在 10 年內轉型，比例均高於去年，轉型壓力更甚以往。

Pwc 所長暨聯盟事業執行長周建宏，日前於一場論壇會中與產業界領袖進行關鍵對談，探討全球及臺灣企業如何看待 2024 年的新機會與新挑戰，以及供應鏈韌性等關鍵議題。

首先從總體經濟面來看，無論國內外都看好今年的經濟成長。周建宏指出，根據 PwC 於 2024 年最新發布的第 27 屆全球企業領袖調查（27th Annual Global CEO Survey），由於通膨和總體經濟不穩的威脅程度降低，38% 全球企業領袖預期 2024 年全球經濟將成長，比例較去年增加兩成；亦有 40% 的亞太企業領袖看好今年經濟將成長，較去年增加 17%。另根據 PwC Taiwan 的 2024 臺灣企業領袖調查，更有 48% 的臺灣企業領袖認為今年經濟將成長，比例較去年（18%）大幅提升三成。

儘管企業領袖對景氣樂觀以待，但地緣政治衝突仍是全球（18%）、亞太（18%）及臺灣（39%）企業領袖的主要威脅之一，在地緣政治局勢下，許多企業開始將全球供應鏈轉為區域供應鏈。

周建宏建議，企業進行區域布局時，必須拋開舊思維，以全新的格局架構組織及設置當地實質營運功能，並善用數位工具進行數據管理，與當地企業進行策略合作，同時培養跨國管理人才與任用當地人才，以打造具有韌性的永續價值鏈。

在大環境丕變的種種外力進逼下，重塑企業創造價值模式的需求倍增，讓企業對轉型的急迫感更甚以往，調查顯示，全球（45%）、亞太（63%）與臺灣（76%）企業領袖均認為企業迫切需在 10 年內轉型，比例均高於去年。急迫性驅使企業領袖更聚焦目標，採取對的行動。

調查發現，認為企業需在 10 年內轉型的企業領袖，所採取的重塑行動，多認為具有創造利潤效果，且採取重塑行動具有效果者，獲利能力多數較同業競爭對手佳。

周建宏認為，面對科技變革與氣候變遷等挑戰，此刻最重要的不僅是「轉型」，更要「重塑」。領導者首先必須確立策略目標，將眼光放得遠，想好未來五年、十年的模樣，帶領企業找到在世界的定位，重新定義與塑造其獨特能力。

接著是擬定具體計畫，界定未來要發展及強化的業務，補足所缺乏的人才與資源。第三是展開具體行動，且行動要快、幅度要大，為客戶創造具差異化的品質與服務，提供有感體驗，以營造關鍵競爭力。