PwC調查：亞太成資金避風港 泰、越、馬東協不動產發展可期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 18:38

PwC 發布的《2024 年亞太地區房地產趨勢調查報告》指出，儘管全球不動產市場因高利率持續低迷，但普遍將亞太地區視為安全的避風港，投資者最看好的前十大城市前三名為東京、雪梨和大阪，新加坡 (第 4)、越南胡志明 (第 8)、泰國曼谷 (第 10 ) 3 個東協城市亦名列其中，馬來西亞吉隆坡近 3 年名次躍升 9 位，位居 13。

普華國際不動產公司、資誠聯合會計師事務所 3 月 1 日舉辦「南進東協暨海外不動產投資論壇」，邀請專業團隊剖析亞太不動產市場趨勢、國際金融市場趨勢、不動產投資稅務規劃、東協國家不動產投資及第二家園等議題，為有意於東協置產的台灣投資者提供全方位的不動產投資見解，作為後續海外布局及投資參考。

會中並分享 PwC 《2024 年亞太地區房地產趨勢調查報告》結果，調查涵蓋了亞太地區 13 個國家和地區的 23 個城市。澳洲的雪梨、墨爾本、布里斯本、伯斯; 中的北京、上海、廣州、深圳、杭州；香港；印度的孟買、德里；日本的東京、大阪；韓國首爾；新加坡；泰國曼谷；越南胡志明市。問卷調查的形式進行，共收集了來自 149 位不動產專業人士的意見和看法。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，東協本身的人口紅利優勢及近期全球供應鏈移轉浪潮，使許多企業持續擴大投資東協，產業投資連帶推升不動產市場。為因應企業南進東協需求，該公司持續拓展越南、泰國及馬來西亞等地服務，2023 年成功協助台商於泰國及越南等地購置工業不動產。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，近年來新南向政策之推廣，許多人開始對於東南亞的房地產投資產生興趣，建議在投資境外不動產前，應先綜合評估當地與本國稅務規定與資金來源及金流的稅務成本，決定相對有利的投資架構，讓投資贏在起跑點。

洪連盛進一步說明，投資境外不動產前，須分析持有架構為何，常見的方式包括個人持有、個人透過當地公司持有、個人透過 OBU 公司持有，甚至是透過台灣公司持有等架構，並評估持有期間及出售時的各地稅負。此外，投資不動產期間亦可能遇到繼承問題，投資前亦須考量不同國家當地的遺產稅負。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理施松伯表示，實務上常見高資產人士藉由購買不動產贈與給下一代節省遺贈稅，惟房地合一上路後，應更注意這將使得下一代出售受贈房地時產生不小的稅負成本。其實若條件允許，下一代在出售受贈房地後，可善用重購退稅的規定，來真正省下這筆傳承的稅金。

此外，許多高資產人士將資金停泊於海外，而以俗稱「外保內貸」的方式取得國內可用資金，實務上已有查稅案例，建議應優先考慮國稅局境外資金個案諮詢窗口，惟該窗口目前預計服務至 113 年底，請把握時間趁早釐清稅務問題，以降低資金來源的稅務風險。