與歐盟不一致 東協AI監管採不干涉作法 對企業友善

東南亞國家計劃在人工智慧 (AI) 監管上，採取對企業較為友善的措施，這對歐盟來說是一大挫折，因歐洲方面希望尋求與當地嚴格架構一致的全球性規範。

路透審視了東南亞國協 (ASEAN) 名為「人工智慧道德與治理指南」的機密草案，草案中的內容還沒被報導過。

3 位消息人士向透露表示，該草案已在多家科技公司間流傳，以尋求意見，包含 Meta(META-US)、IBM(IBM-US) 和 Google 等，預估將在 2024 年 1 月底的東協數位部長會議期間敲定。

歐盟官員本周稍早訪問亞洲國家，試圖說服該地區政府效仿歐盟作法，對科技公司實施新的 AI 規範，包含揭露受版權保護內容與 AI 生成內容。

東協版本的 AI 草案與歐盟不同之處在於，前者要求企業必須考量各國的文化差異，且並未訂定不可接受的風險類別。這份草案與其他東協政策一樣屬於自願性的，旨在指導各國國內法規。

東南亞國家擁有將近 7 億人口、1000 多個民族與文化，在審查制度、錯誤訊息、公共內容和仇恨言論等方面的規範差異很大，這可能影響到該地區對 AI 的監管。

科技業高層表示，東協採取相對不干涉的作法，對企業更加友好，在該地區現有法律制度已經很複雜的情況下，這將減少企業在遵守規範方面的壓力，並且鼓勵更多創新。

該份指引旨在敦促各國政府藉由研發資金為企業提供援助，並成立東協數位部長 AI 施行工作小組。

三位東協國家高級官員表示看好 AI 在東南亞的潛力，並且認為歐盟太快推動監管，未能充分了解 AI 技術的利與弊。

包含日本、南韓等其他亞洲國家，在 AI 監管上也採取類似的寬鬆態度，這恐會阻礙歐盟在建立全球 AI 治理標準方面的雄心壯志。