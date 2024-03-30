法巴：降息更利於綠電和電動車 2024年綠色債券規模將達6000億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-30 08:42

隨著利率和通膨上升，地緣政治動盪，2023 年可說是永續金融關鍵的一年。來自歐洲、美洲和亞洲的法國巴黎銀行集團專家在《環境金融》(EF) 所發布的《永續債券洞察 2024》報告中分享了針對建立永續債券市場的創新和策略轉變的觀點。

全球綠色債券發行量第一，截至 2023 年 11 月已逾 248 億美元，市佔 5.4% 的法巴團隊認為，要實現永續金融創新，需透過領導力、誠信和務實的方法執行，方能確保在低碳轉型方面得到顯著的進展；預估 2024 年綠色債券的發行量將達到 6,000 億美元。

透過實用主義平衡創新

法巴團隊指出，永續金融市場面臨的挑戰，在於確保永續策略對企業和投資人的經營有重大影響時，如何同時展現誠信和領導力。法巴團隊的工作重點便是協助企業達到這樣的高度，在滿足客戶需求的同時，也要產生正面影響。此外，團隊的目標之一是為轉型企業提供融資，並支持客戶和投資人的長期發展，確保在保持平衡的同時設立明確的目標 。

市場發展的另一個關鍵點是對於「轉型標籤」的關注程度與日俱增。國際氣候變化專門委員會 （ IPCC）預估，溫室氣體排放量必須在 2020 年代末減少 43%，才能將全球升溫幅度控制在 1.5°C 以內。有鑑於此，當企業、政府和投資人應對這些氣候挑戰而進行的永續金融創新，對於支持難以減排的產業和轉型中的經濟體來說仍至關重要。

根據國際能源總署 （IEA） 估計，新興市場和發展中國家每年需要約 2 兆美元才能在 2050 年前實現淨零排放，這對於永續債券的發展而言是一個重大領域。此外，法巴團隊指出，新興市場主權債務在永續成果方面的創新，對於在整個價值鏈中擴大去碳轉型和新技術的規模非常重要。新興市場國家有潛力成為綠氫領域的領導者，或是提供主要的「碳匯」者，因此，我們需要共同關注如何為這些專案進行融資。

推動歐洲供需的法規和標準

法巴團隊預期，在 2023 年，歐洲、中東及非洲三個地區有將近 20% 的交易貼上標籤，而在今年 1 月，在企業交易方面，此數據已經竄升至 50% 以上。法巴團隊認為，這股趨勢不一定會持續至全年，但這在歐洲市場仍是一個有趣的強勢現象。

團隊指出， 債券發行人的背景呈現多角化，原因在於目前市場上已經沒有多少產業可供選擇，以及最新的法規和標準有助於提供市場參與者更多方向。

針對像是水泥、鋼鐵和化工等產業，歐盟永續金融分類標準（EU Taxonomy）和國際資本市場協會（ICMA） 在提供市場指引方面很有用。ICMA 新成立的綠色支持活動工作小組 可進一步協助這些產業進入市場。

隨著歐盟近期的監管措施刺激了投資人對於標籤發行的需求，法巴團隊表示，對於歐盟永續金融規範（SFDR）中的第八條或第九條的基金而言，需要能夠證明其影響力，而透過募集資金用途債券 （use of proceeds, UoP bonds）顯然有助於證明這一點。因此，在過去 18 個月中，投資人對於此類交易的需求明顯成長。

美洲各地力量的對比

在美洲，《降低通膨法案》推動了整個資本市場的活動。法巴團隊指出，綠色債券受到該法案影響，多投資於再生能源、氫氣和其他減碳工作。這反映在債券發行概況，可看到大多數的債券都帶有綠色標章。

法巴團隊指出，在拉丁美洲，投資人相對重視社會債券，而拉丁美洲亦非常關注社會議題，因此永續發展連結債券 （SLBs）是一種備受投資人歡迎的債券形式。團隊研究的數據顯示，在 2023 年拉丁美洲地區發行的債券總額，其中 38% 是來自永續發展連結債券，與全球發行規模的 8% 形成鮮明對比。換句話說，整個拉丁美洲的主權國家在永續金融創新方面扮演關鍵角色。

促進亞太地區減碳的「轉型債券」

在亞洲市場，有關「轉型金融」的討論仍是許多市場的焦點。法巴團隊指出，「轉型債券」已成為亞洲各國政府和銀行參與投資和大規模減碳的重要措施，比如：東協永續金融分類第二版 （ASEAN Taxonomy Version 2）的分類標準即備受關注。法巴團隊指出，這有助於確保維持高標準，並將資金用於能幫助該地區轉型的信託專案上。此外，團隊表示，亞太地區已迅速成為債券發行人、政府和投資人加快低碳轉型的重要市場。

「綠色債券」核心要素及綠色投資計畫

法巴集團作為綠色債券發行人，不僅長期被公認為是永續債券市場的先鋒， 也在 Dealogic 統計的「全球綠色債券發行量排行」居於領先地位，截至 2023 年 11 月，以逾 248 億美元、5.4% 的全球市佔率位列第一。

此外，法巴集團也積極將投資人的資金挹注在綠色計畫，該計畫涵蓋多種產業，包含：再生能源科技發展、提升能效及節電、污染防治及控制，以及節水、淨水或循環再利用。

根據國際資本市場協會 （ICMA）所制定的「綠色債券原則」，綠色債券需具備四大核心要素，分別為：募集資金僅用於綠色項目之融資；可靠且明確的項目評估方法與遴選流程；妥善管理發債所得，確保真實運用於合格項目；每年提交報告說明資金使用情況及其環境影響。

未來市場動態強勁卻複雜

法巴團隊預期，2024 年綠色債券的發行量將達到 6,000 億美元，並在未來兩年增加至 8,500 億美元。團隊指出，在未來三年內，綠色債券市場將有 6,600 億美元的債券到期。在 2024 年，其中 70% 的到期債券將來自於企業。團隊預測，今年總經利率週期正處於寬鬆狀態，這將會影響整個永續債券的市場狀況。