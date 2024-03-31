施羅德：台股Q1報酬率5.78%傲視亞股 Q2震盪要觀察3要素

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-31 09:58

近來台灣投資市場最熱門的兩個字莫過於 AI 和 ETF，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文對台股第 2 季展望，點出 3 個觀察重點，Fed 會議已定調今年會降息至 5.25%-5.50%，但對時間仍不願鬆口；中美貿易戰讓台灣供應鏈受惠，上市櫃企業獲利持續成長；長投資金回補亞洲，看好企業換機潮啟動，帶動 2025 年消費性電子需求提升。

Q2 面臨震檔整理 惟下檔有支撐 投資人分批進場有甜頭

葉獻文說明，隨著台股指數創下歷史新高，預料第二季面臨震檔整理格局，或許無法創新高，但不至會有大幅下滑情況，利多因素多且扎實，美股 AI 相關個股引領盤勢，類股輪動頻繁，內外資金熱絡，Q2 進入 Fed 降息的最後一哩路，在沒有發現負面因子的情況，雖有漲多壓力但其實不明顯，至於利空因素，評價面已到相對高點，地緣政治風險仍高等，據他觀察，美國與中國不動產風險仍存在，但負向因素已多數被消化與反映，後市持續關注。

台股指數今年以來報酬率為 5.78%，相較於其他亞洲股市，表現不俗，3/29 當天 00940 公布成份股名單，三大法人買超 542.84 億元，投信更買超近 600 億元創下史上最大量，狂掃 00940 成分股，最後台股收在接近歷史高點的 20,294.45 點；葉獻文提醒投資人要居高思危，留意地緣政治風險未除，以及美中不動產的風險後續變化。

圖：施羅德投信提供

談到目前最紅的 AI， AI 股神—輝達（Nvidia）GTC 2024 大會本月圓滿落幕，外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上，雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞，但 Nvidia 官方在 YT 直播演講時，仍同時有六萬多粉絲在線觀看，由此可見輝達引領 AI 產業發展，坐擁話語權的實力，也將持續影響台股走向。