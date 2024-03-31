施羅德：台股Q1報酬率5.78%傲視亞股 Q2震盪要觀察3要素
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-31 09:58
近來台灣投資市場最熱門的兩個字莫過於 AI 和 ETF，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文對台股第 2 季展望，點出 3 個觀察重點，Fed 會議已定調今年會降息至 5.25%-5.50%，但對時間仍不願鬆口；中美貿易戰讓台灣供應鏈受惠，上市櫃企業獲利持續成長；長投資金回補亞洲，看好企業換機潮啟動，帶動 2025 年消費性電子需求提升。
Q2 面臨震檔整理 惟下檔有支撐 投資人分批進場有甜頭
葉獻文說明，隨著台股指數創下歷史新高，預料第二季面臨震檔整理格局，或許無法創新高，但不至會有大幅下滑情況，利多因素多且扎實，美股 AI 相關個股引領盤勢，類股輪動頻繁，內外資金熱絡，Q2 進入 Fed 降息的最後一哩路，在沒有發現負面因子的情況，雖有漲多壓力但其實不明顯，至於利空因素，評價面已到相對高點，地緣政治風險仍高等，據他觀察，美國與中國不動產風險仍存在，但負向因素已多數被消化與反映，後市持續關注。
台股指數今年以來報酬率為 5.78%，相較於其他亞洲股市，表現不俗，3/29 當天 00940 公布成份股名單，三大法人買超 542.84 億元，投信更買超近 600 億元創下史上最大量，狂掃 00940 成分股，最後台股收在接近歷史高點的 20,294.45 點；葉獻文提醒投資人要居高思危，留意地緣政治風險未除，以及美中不動產的風險後續變化。
談到目前最紅的 AI， AI 股神—輝達（Nvidia）GTC 2024 大會本月圓滿落幕，外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上，雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞，但 Nvidia 官方在 YT 直播演講時，仍同時有六萬多粉絲在線觀看，由此可見輝達引領 AI 產業發展，坐擁話語權的實力，也將持續影響台股走向。
至於 ETF 熱潮，葉獻文認為， 00939, 00940 兩檔台股高股息 ETF 合計募集規模高達約 2,283 億元，隨著陸續進場布局，可望持續成為短期內左右台股盤勢的力道。
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