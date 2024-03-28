〈債券ETF夯〉櫃買中心：81檔債券ETF規模2.28兆元創新高 籲投資人注意風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-28 09:48

上櫃債券 ETF 規模持續刷新歷史紀錄，截至今 (113) 年 3 月 22 日止，計有 81 檔追蹤債券指數的 ETF 於櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣 2 兆 2,855 億元，今年以來債券 ETF 申報追募金額已達 3,980 億元。

在次級市場部分，今年度債券 ETF 總成交金額為 6,568 億元，成交日均值達 128.78 億元，較去年日均值 50.71 億元大幅成長 154%，交易人次則突破 1 百萬人次，其中自然人交易人次達 102 萬人次，顯示債券 ETF 亦成為一般投資人的投資新寵。

目前上櫃 81 檔債券 ETF 中，除 2 檔未配息之外，其他 79 檔皆有配息機制，櫃買中心提醒投資人，債券 ETF 配息率不代表報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率，債券 ETF 會根據可分配收益來決定分配金額或不分配，此外，ETF 淨值會隨市場因素而上下波動，故其報酬是無法與定存利率直接相比較。

櫃買中心指出，投資人應了解投資債券 ETF 包含了利率風險、信用風險及匯率風險等，其中利率風險係指市場利率變動造成債券價格漲跌，致影響債券 ETF 的淨值及價格，信用風險係指債券發行人信用惡化或倒閉，而造成跌價損失或無法償付債券本息所造成投資損失，而目前債券 ETF 皆為投資外幣計價的債券，若標的資產的幣值下跌，也會產生匯率風險，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的。