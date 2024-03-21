〈智慧城市展〉搭ESG熱潮 櫃買中心以永續債券及指數產品推廣永續金融理念

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 12:28

由國發會與台北市電腦公會共同主辦之第二屆「2050 淨零城市展」暨「2024 智慧城市展」，櫃買中心也首度參展共襄盛舉，在「綠色金融主題區」以永續發展債券及永續指數化商品為主題，推廣永續金融的理念與發展成果，展期自 19 日至 22 日。

本次淨零城市展以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，主要期望能透過連結國內外城市，分享數位轉型與淨零科技的解決方案，加速台灣實現淨零目標的步伐，本次展出規模及參與國家地區人數皆創新高。

櫃買中心表示，目前台灣的資通訊產業已經開發出非常多元的智慧城市與淨零城市解決方案，推廣到全世界，與各國攜手合作共創商機。而也從產業發展的多重面向積極提供協助，期望能為淨零轉型貢獻心力。

櫃買中心致力以股票和債券雙核心業務促進永續發展，在股票市場部分，櫃買中心透過創櫃、興櫃與上櫃之多層次市場協助不同發展階段與規模的企業成長，同時也持續輔導上櫃公司依規完成溫室氣體盤查及確信、訂定減碳目標、逐步落實溫室. 一氣體政策並接軌國際，為上櫃公司淨零轉型提供最適切的輔導與服務。

在債券市場部分，為了協助企業取得永續轉型所需的資金，櫃買中心於 2017 年建置了永續發展債券市場，該市場發展迄今，不僅發行人已涵蓋國內外公民營機構，其發行餘額也迭創新高。此外，櫃買中心在股債雙核心基礎上，持續. 推出多項永續相關指數與氣候韌性指數，同時也積極發展 ETF 及 ETN 之指數化商品，全方位打造優質融資與投資環境，引導資金助力淨零。