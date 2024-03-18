櫃買中心4月16日起舉辦4場債券市場宣導會
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 11:33
為推廣綠色永續投融資理念、推動永續發展債券、債券 ETF 及國際債券業務，以及向債券發行人宣導各類債券資訊申報作業，以強化債券市場發展與提升發行人資訊揭露品質，櫃買中心自 113 年 4 月 16 日至 4 月 23 日，分別於北中南舉辦 4 場債券市場宣導說明會，自 3 月 20 日起開放網路報名。
櫃買中心表示，債券市場宣導說明會是債券市場參與者了解市場的年度盛會，本次宣導內容包括永續發展債券制度介紹、永續發展債券發行實務、債券 ETF 新制度、國際債券、外幣結構型金融債券以及各類債券之資訊申報作業等共六項主題，歡迎債券發行人、中介機構、機構投資人等踴躍報名參加。
另為協助中小企業以發行永續發展轉 (交) 換公司債券方式籌措永續轉型資金，本次會議亦將宣導相關發行制度與實務作業，以利債券發行人及承銷商瞭解作業方式及早規劃發行。
櫃買中心提醒，宣導會自 3 月 20 日起開放網路報名，因名額有限，請各公司及早報名，另會後簡報及影音檔將自 4 月 30 日起置於櫃買市場業務宣導網站供線上閱覽，詳情請至櫃買中心網站 (http://www.tpex.org.tw) 查詢
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