兩大房仲調查 看漲房價消費者雙創近8季以來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 19:42

根據據永慶房屋 2024 第二季網路會員調查，全台看漲房價的比例大增 12 個百分點至 52%，過半消費者看漲房價，創近 8 季以來新高，而看跌降至 15%，連五季下降。

而日前信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2024 第二季的購屋意向調查，期間在外有電費調漲、台灣央行升息等事件發酵，不過調查出來結果看漲房價比例達 42%，也是創下近 2 年以來調查的單季新高。

信義房屋指出，調查中反映部分民眾對於通膨預期強烈，32% 受訪者出現通膨會帶動房價的預期，但也有 45% 相對多數認為雖有通膨，但對房價影響有限，至於 2024 年台股衝破兩萬點，僅有 1 成受訪者表示獲利很多，購屋預算明顯增加，整體比例並非特別顯著。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，全台房市延續 2023 年第四季交易熱度，買氣穩定，預估 2024 年首季交易量約 8.1-8.5 萬棟，年成長將達 26-32% 左右。且依目前交易量推估，首季交易量有可能與 2021 年 8.1 萬棟差不多，僅次於 2022 年 8.5 萬棟，可望將創 2012 年來前三高量，甚至有機會超越 2021 年交易水準，挑戰第二高。

葉凌棋指出，民眾普遍看漲房價，購屋態度轉趨積極，讓今年初買氣穩定，加上新青安政策發酵，自住成市場主力，支撐房市交易量能，預估 2024 年上半年交易量約 16.9-17.4 萬棟之間，較 2023 年同期成長 22-25% 左右。

觀察全台七大都會區 2024 年第一季房價表現，葉凌棋表示，與上波歷史高點相比已大幅上漲，尤其是新竹縣市已較上波高點漲一倍、台南上漲逾七成，桃園也有超過 60% 的漲幅，顯示七大都會區房價均創歷史新高。若與 2023 年第一季房價相比，桃園、台中、台南與高雄年度漲幅超過 10%，新竹縣年漲幅達 20%，雙北漲幅為個位數，房價小幅上漲中。