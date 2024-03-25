〈房產〉台灣央行鷹式升息來襲 雙北房貸族成數低、利率高承高壓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 19:14

台灣央行無預警升息半碼，房仲業者彙整聯徵中心最新資料發現，與央行六波升息前的 2022 年第一季相比，全台房貸核貸成數微增 0.12 個百分點，利率增加 0.66 個百分點，其中，並以台北市貸款利率增幅與核貸成數跌幅均居六都之首，房貸族壓力大增。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，除利率因升息增加外，核貸成數主要都會各有消長，但仍呈現正成長，顯見銀行對市場仍有一定信心。其中北市老宅、小宅交易比例高，這兩類物件貸款條件相對較差，加上台北市新案少，較不易出現整批交屋貸款，導致出現貸款成數偏低，利率卻偏高的狀況。

從利率來看，台北市 2023 年第四季貸款利率達 2.12%，核貸成數中位數為 76.84%，與 2022 年第一 季數據相比，分別上漲 0.7 個百分點、下滑 1.33 個百分點。新北與台中房貸利率各增加 0.67 個百分點緊追在後，但各區差異不大。但值得注意的是，台中、台南的貸款利率都達 2.14%，勝過其他四都。徐佳馨認為，會針對個別借款人採取不一態度，如為自營商恐怕多少影響貸款狀況，同時中南部標的在銀行貸款時條件就稍弱，多少影響利率與其他條件。

另觀察除了北市之外的五都，核貸成數中位數都已貼近於 8 成，此趨勢與政府推出「新青安」貸款有關連。六都除了北市之外，都有不少重劃區議題，重劃區的低總價物件吸引年輕族購屋，而由於首購族手頭現金有限，大多得要貸滿 8 成才得買房，因此才讓五都核貸成數中位數均達近 8 成。