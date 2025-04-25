川普大金主痛批關稅政策：重傷美國及美債

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-25 17:30

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億萬富翁 Citadel 執行長 Ken Griffin 是川普的重要支持者，也是共和黨候選人的大額捐助者，但針對川普的貿易戰，他發表了一些異常嚴厲的批評：貿易戰損害了美國的全球地位，並侵蝕了「美國」這一品牌。

Griffin 周三 (23 日) 在華盛頓舉行的塞馬福世界經濟峰會上表示，美國不僅僅是一個國家，它是一個品牌，一個普世的品牌，無論是文化、金融實力或軍事實力等等。他說，美國已經超越了僅僅是一個國家的概念。他將美國比作一種「大多數世界的抱負」，並認為「我們正在侵蝕這個品牌」。

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他指出，如今，交易員們擔心在美國的投資，特別是美國公債。這是因為川普的關稅「摧毀了人們對美國將繼續成為全球金融市場值得信賴和理性參與者的信心」。

Griffin 將品牌信任，比作消費者購買產品的行為。他說，在金融市場中，「沒有任何品牌能與美國公債的品牌相媲美」—美國美元的實力以及美國公債的實力和信譽。他強調「沒有任何品牌接近」這個程度，並認為「我們讓這個品牌處於風險之中」。

他進一步將美國的品牌，比作一個著名的服裝設計師、一個製作精良的手提包或一個可靠的汽車製造商。他認為，如果製造這些品牌的公司發生「公共醜聞」 ，這種聲譽損害幾乎是無法彌補的。

Griffin 強調，總統、財政部長和商務部長需要「非常深思熟慮」。他認為，當你有一個品牌時，你需要以一種「尊重這個品牌、強化這個品牌」的方式行事。因為一旦你玷汙了那個品牌，「可能需要一生來修復已經造成的損害」。

他提到，投資者已經背棄了美國資產。這包括美元跌至 3 年來最低，因擔心經濟衰退可能導致需求大幅下降，原油價格也在暴跌，同時，美債殖利率還在飆升。他還指出，儘管最近兩天有所反彈，但美國股市自 2 月中旬達到頂峰以來，已抹去了近 7 兆美元的市值。