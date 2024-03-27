上曜規劃在房市329檔期推台南豪宅成屋案「THE KING」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 18:35

上曜集團估算目前在台南的土地庫存量換算總銷金額超過 400 億元，集團中的上曜建設 (1316-TW) 將以案量大產品為主，而旗下斐成 (3313-TW) 則傾向以經營都更危老、規模較小的個案，對未來 6 年的營運正向看待，同時，上曜建設也將在房市 329 檔期推出成屋案「THE KING」，將爲上曜 2024 年的主要業績來源。

同時，上曜建設在 2024 年在台南 九份子重劃區，繼「湖映白」案後，將再推 200 億元總銷的預售個案。

上曜集團起於台南，蓋於台南、立於台南，從旗下推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等一系列指標建案，董事長張祐銘指出、上曜也不排除向台南以外的地區執行開發案。

台南的房市受惠於政府推行新青安政策，使買氣在今年大舉回籠，張祐銘分析，，加上台南科技產業專區在今年啟動開發，吸引人工智慧 (AI)、IC 設計等產業進駐，對台南房市帶來良好的機會。且在近 1、2 個月電費即將調漲，消費者擔心造成通膨和萬物皆漲，因此看屋後購屋的考慮期縮短，個案的銷售速度也都加快。

上曜繼「湖美帝堡」創下台南首件巴洛克藝術豪宅後，房市 329 檔期將再推出「THE KING」完工豪宅案，該案在近 3.9 萬公頃的「台江國家公園」，也離科學園區不遠，公司有信心此案可挹注營運成長動能。