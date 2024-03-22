〈房產〉信義房屋統計 台灣2022利率五連升後房市先蹲後跳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 15:17

信義房屋 (9940-TW) 比對 2022 年台灣央行利率連五升當時的房市價量變化顯示，2022 年下半年的買賣移轉棟數為 14.7 萬棟，年減 15%，一直到 2023 年下半年逐漸消化完連續升息的利空，加上平均地權條例上路後利空淡化，建物買賣移轉棟數才逐漸轉為年增。

同時，統計比對顯示連續升息期間六都加上新竹房價漲勢收斂，主要都會區五次升息前後的房價表現為 - 2-6%，顯示當時的連續性升息與政策的確對於房市有短期壓抑效果，不過等到市場適應後，反映當下市場供需等基本面，呈現先蹲後跳的狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2022 年下半年預售禁止換約政策題材發酵，市場交易量萎縮，不過 2023 年上半年升息循環告一段落後，市場也逐漸習慣 2% 的房貸年代，加上新青安貸款協助年輕人降低短期購屋房貸負擔，台股也出現一波漲勢與通膨等因素帶動，房市又出現一波漲勢，而此次雖然升息半碼對於房貸族的房貸支出增加，短期內還是會有降溫效果，不過影響程度不會像 2022 年連續升息 5 次那樣顯著，而此次升息背後原因主要來自於通膨預期與市場資金過多，要觀察這些因素對於今年房市影響。

統計 2022 年 4 月到 2023 年 3 月連續升息期間，加上平均地權條例開始發酵，平均每個月預售揭露量僅約 6200 件，而 2023 年下半年平均每月成交揭露量約 9400 件，顯示一手市場當時的確受到衝擊。

若統計信義房價指數則可發現，在連續升息房市交易量縮後，房價表現明顯趨穩，統計 2022 年第二季到 2023 年第一季的信義房價指數，六都加上新竹地區的房價漲幅為 - 2%-6%，不過 2022 年第二季到 2023 年第四季六都加上新竹地區，房價漲幅則為 4%-20%，顯示升息對於房市影響淡化，反映台股走高與通膨、新青安政策等市場環境，房價仍出現了一波漲勢。