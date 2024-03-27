〈房產〉「政大永慶房價指數」首發公布 2020至今全台房價漲幅達46.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 19:54

由政大不動產研究中心和永慶房產集團合作的「政大永慶房價指數」今 (27) 日正式推出，此一指數顯示自 2020 年第一季至 2024 年第一季的四年多來，全台房價上漲高達 46.1%。雙北以外的五都和新竹縣市，更有五成以上的漲幅。

「政大永慶房價指數」除七都與全台的「即時房價指數」外，也公布包括「七都大樓房價指數」、「雙北公寓房價指數」不同產品的房價走勢，。

「政大永慶房價指數」以台灣最近一波房地產價格開始走揚的 2020 年作為起點，自 2020 年首季至今年第一季，四年多來全台房價上漲高達 46.1%。雙北以外的五都和新竹縣市，更有五成以上的漲幅。

而「七都大樓房價指數」則顯示自 2020 年第一 季至 2023 年第四季，全台七都大樓均呈現上升走勢，其中桃園以南的五都漲幅皆逾五成。觀察雙北「大樓、公寓房價指數」則顯示，新北大樓近四年漲幅最高的 35.5%，新北公寓次之的 27.8%、接著為台北大樓的 22.8% 和台北公寓 22.4%。

國立政治大學社會科學學院院長楊婉瑩致詞時表示，政大是台灣頂尖的人文與社會科學大學，而社科院更肩負著促進社會向上進步的使命。「居住正義」是台灣社會長期高度關心的議題之一，而產學合作的價值在於匯聚產業和學界智慧共創新價值，政大與永慶自 2020 年開展公益產學合作後，一直以促進居住正義作為重點目標之一，今日「政大永慶房價指數」的推出，對學術界來說也是對社會安定貢獻心力。

政府實價登錄資訊揭露到門牌，對市場資訊透明化有具體改善，但因作業關係，公布時間會有約兩個月的延遲。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，作為全台擁有逾 1700 店的永慶房產集團，近四年經手的交易量平均一年達 5.8 萬件，累積超過 23 萬件，且成交後就登錄，更即時迅速。希望貢獻永慶擁有的龐大且即時的第一手成交資訊，藉由政大不動產研究中心的專業研究能量，共同產製「政大永慶房價指數」，讓產官學界和民眾能掌握更即時的市場脈動，也歡迎政府單位、金融界或學術單位各界多多交流、採用。

葉凌棋總經理也進一步表示，以「政大永慶房價指數」為基礎，未來將持續發展不同空間及產品類型的指數。

政大不動產研究中心主任楊松齡教授指出，政治大學和永慶房產集團在 2021 年共同成立「政大不動產研究中心」後，持續針對不動產市場及房市政策等，透過各式論壇、演講或專文等方式進行深入探討，盼促進台灣不動產市場的正向發展。

房價指數作為勾勒整體房地產市場脈動的量化指標，在不動產研究上具有指標性的意義。因此，編製房價指數，也成為政大不動產研究中心的重要目標。「政大永慶房價指數」不僅是政大和永慶產學合作的又一里程碑，也是學術界和產業界攜手合作的智慧結晶。

負責編製房價指數的政治大學地政系助理教授暨政大不動產研究中心研究員江穎慧指出，「政大永慶房價指數」有三大特色，分別為：即時性、創新性、及整合性。由於永慶房產集團是全台店數最多的房仲集團，且成交資料遍及全台。將永慶最新的交易資訊運用至指數模型之中，能夠編製出更即時的指數數據。