〈房產〉不當包租公 欣陸持有北市松江路酒店擬41.5億元底價標售

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 16:12

外資商仲世邦魏理仕 (CBRE) 受託辦理台北市松江路法式精品收益型酒店公開標售案，底價爲 41.5 億元，將在 6 月 12 日開標，此一標的業主爲欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設，目前由寒舍 (2739-TW) 集團旗下品牌「寒居酒店」租用。

CBRE 指出，本次標售之不動產位於琢豐 1-9 樓，建物面積合計約 3,029.77 坪，單層面積近 400 坪，另有 39 個停車位。

由大陸建設持有的此一北市松江路法式精品收益型酒店，座落於松江南京路口角地，屬市中心精華地段，CBRE 指出，此一標的管理良好且具長期穩定租約，為今年全台商用不動產市場最受矚目收益型投資案件。標的前身為亞洲信託大樓舊址，由欣陸投控旗下的大陸建設整合開發，並於 2011 年完工，為台北市首見的酒店（寒居酒店）與精品住宅（琢豐）結合而成的國際精品飯店寓邸。

CBRE 並指出，標的全案建築設計係由「愛馬仕御用建築團隊」法國 RDAI 設計事務所領銜，以韻律、比例和材質的統合能力，詮釋法式經典，創造建築裡的奢華精品。精品住宅部分（琢豐）於預售階段即寫下完銷佳績，並於當時創下每坪近 170 萬元的高價，引領台北市區內飯店寓邸的興建風潮。

同時，大陸建設目前持有的此一建物標的，座落於素有台北市華爾街之稱的南京松江商圈，區內商辦大樓、金融機構與高級住宅林立，並有雙捷運線交會，未來數年內亦將迎來多棟全新商業大樓完工，包括元大人壽松江大樓、力麒松江企業總部及六福酒店式商辦開發案。本次標售之不動產位於琢豐 1-9 樓，建物面積合計約 3,029.77 坪，單層面積近 400 坪，另有 39 個停車位；目前租戶為寒居酒店，租約穩定且租戶優質，公告標售底價為新台幣 41.5 億元。

負責本次標售案的世邦魏理仕詹桂綺董事表示，本案除了有愛馬仕御用建築團隊 RDAI 以「手作」與「訂製」工藝高度所呈現的建築設計，更有業主大陸建設的品牌加持效益，讓本案成為值得收藏的建築藝術品。

世邦魏理仕林敬超總經理指出，近年來位於台北市中心的新建商辦大樓多為壽險業持有，且鮮少有商業大樓屋主願意割愛出售，加以許多老舊飯店及辦公大樓在疫情期間紛紛進行都更改建，使得台北商辦供給受到壓縮，辦公室租金持續升高。本次標售物件為近 10 年難得一見的穩定收益型酒店，加上目前承租方寒居酒店的平均房價及住房率都相當亮眼，潛在投資人無須承擔經營風險，即可同時擁有值得珍藏的建築作品及穩定租金收入。