〈房產〉台北市核心商圈優質老商辦仍爲自用及置產買盤焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 15:18

台灣央行意外宣布升息半碼，信義全球資產公司總經理林三智分析，升息會限縮壽險業等收益型買方可投資範圍，但今年商用不動產市場由企業自用當頭，公司購置辦公室動能強勁，尤其是核心商圈優質商辦大樓，是今年的重點交易產品，商用不動產穩健抗通膨的特性，吸引資金長線持有。

林三智並分析，升息主要受衝擊的會是收益類型的產品及買方，但由於前兩年央行連五升息，壽產險業已大幅減少布局商用不動產，加上 2024 年市場資金雄厚、企業自用購置動能強，且目前有承租辦公室的企業，在面臨租金調漲的情形下，由租轉買意願增加，預料此次升息對整體商用不動產交易量不會產生劇烈影響。

據實價登錄揭露，屋齡 30 年以上老商辦交易件數從 2019 年的 80 件，成長至 2023 年的 153 件，等同於去年台北商辦市場，平均一個每週就有約 3 件老商辦成交；成交單價也從 2018 年的 72 萬元成長至 2023 年的 80.4 萬元，五年來漲幅達 12%。

總計 2023 年北市老商辦交易量達 79 億元，案件主要集中在有台北華爾街之稱的敦南商圈，從成交單價級距來看，老商辦成交單價主要集中在 60-80 萬元間，佔總交易件數約 47%；其次是 80 萬元至 100 萬元間，佔 26%；另外，去年共有 12 件商辦交易單價站上百萬元，在總交易件數中占了約 8%。

另外，2023 年億元級商用不動產交易案共有 15 件，實價登錄揭露交易總價最高為裕台企業大樓，由台中銀租賃事業因擴充辦公空間需求，以 6.42 億元買下 4 戶，成交單價每坪 96.99 萬，一舉刷新當棟最高單價紀錄，顯示台北市區精華地段老商辦身價看漲，吸引企業法人、高資產客群積極布局。