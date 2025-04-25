CNN也爆了！中國低調取消部分美國半導體報復性關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-25 12:50

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據美國《CNN》周五（25 日）報導，中國深圳三家進口代理商當天提供的訊息顯示，中國政府似乎已經悄悄取消對部分美國半導體徵收的 125% 報復性關稅。

《CNN》指出，進口代理商說，這些豁免適用於積體電路，也稱為微晶片或半導體，他們在周四得知了這項官方尚未正式宣布的豁免消息。

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中國當局尚未證實這些豁免，中國海關總署和深圳海關均表示，並不清楚豁免情況。

中國半導體行業協會在 4 月 11 日發布通知，稱根據海關總署相關規定，積體電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，即晶片「流片地」認定為原產地。按照這一規則，流片地在美國，即「Made in USA（美國製造）」的晶片，會被徵收 125% 關稅。

另據中國《財經》雜誌周五報導，中國多位有晶片進口需求科技公司相關人士透露，8 個與半導體 / 積體電路相關的稅號，被免除加徵關稅，但暫時不包含記憶體晶片，這代表部分流片地為美國的晶片進口關稅，從 125% 降為零。

位於上海的一家模擬晶片公司人士提到，4 月 24 日下午，有關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口部分產品的關稅，只徵收 13% 增值稅，免稅清單暫時不包括記憶體晶片。

另外，4 月 10 日至 24 日，如果進口相關半導體產品交過稅，可以退稅。該人士證實，4 月 24 日，公司進口了一批美國半導體產品，的確沒被徵收關稅。

某大型晶片代理商銷售高層說，他們也是在 4 月 24 日下午接獲同樣訊息。此前該公司進口美國晶片的客戶，一度停止提貨，如今已經開始正常報關。